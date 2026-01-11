Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο Δημήτρης Καιρίδης έριξε βολές στον Νίκο Δένδια: «Η πολιτική είναι θυσία και προσωπική διακινδύνευση»

Συντονισμένα «φίλια» πυρά δέχτηκε ο Νίκος Δένδιας την Κυριακή (11.01.2026). Λίγο μετά τις αιχμές που άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σαφείς βολές κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη στάση του εξαπέλυσε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

Στο ίδιο μήκος κύματος στο οποίο κινήθηκε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Καιρίδης εκτόξευσε νέες αιχμές με στόχο τον Νίκο Δένδια, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσής τους στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες σχετικά με τη συγγνώμη που ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δίνοντας το «παρών» στην κοπή πίτας στα Βριλήσσια, στο Χαλάνδρι και στη Μεταμόρφωση, την Κυριακή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η πολιτική είναι θυσία και προσωπική διακινδύνευση» και πως χωρίς αυτά εκφυλίζεται σε ωμή άσκηση εξουσίας και ιδιοτέλεια. Τόνισε την ευθύνη υπεράσπισης της σταθερότητας και των αναπτυξιακών προοπτικών του τόπου έναντι των δυνάμεων του λαϊκισμού, του ανορθολογισμού και της τυφλής οργής.

Ξεκαθάρισε πως «δίνουμε τη μάχη όχι για να τοκίσουμε πολιτικό κεφάλαιο και εκ του ασφαλούς αλλά για το κοινό καλό» και συμπλήρωσε πως αυτό γίνεται με όποιο προσωπικό κόστος, θυσία και διακινδύνευση για να πάει ο τόπος μπροστά. Κατέληξε λέγοντας ότι ο αγώνας πρέπει να δίνεται «με ευπρέπεια, με ήθος, με πολιτικά επιχειρήματα αλλά και με μαχητικότητα και δυναμισμό», υπονοώντας σαφώς ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει να κερδίσει μάχες μένοντας στο απυρόβλητο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μιλώντας στην κοπή της πίτας στην Τοπική Οργάνωση Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα εσωκομματικά, ενώ παραδέχθηκε πως μερικές φορές κάποιοι μπορεί να ξεφύγουν, «φωτογραφίζοντας» τον Δημήτρη Καιρίδη, έσπευσε αμέσως να συμπληρώσει ότι «αν δεν μιλάς και καθόλου, δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα».