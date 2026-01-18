Μετανάστες: Ξεμπλοκάρουν άμεσα 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής – Όλα όσα αλλάζουν με το νέο νομοσχέδιο

Το μήνυμα πως με το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση μπαίνει ένα τέλος στις χρόνιες καθυστερήσεις και στα γραφειοκρατικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούν εργαζόμενους και επιχειρήσεις, έστειλε ο Θάνος Πλεύρης ανακοινώνοντας μάλιστα πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεμπλοκάρουν 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής μεταναστών.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σε μετανάστες και κράτος, με στόχο την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σημεία – «κλειδιά» του νομοσχεδίου

Στην Ελλάδα διαμένουν σήμερα περίπου 793.000 νόμιμοι μετανάστες, ωστόσο σχεδόν 293.000 αιτήσεις για άδειες διαμονής παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι καθυστερήσεις στην εξέτασή τους έχουν οδηγήσει σε προβλήματα για τους δικαιούχους, καθώς οι άδειες εκδίδονται συχνά αφού έχουν λήξει, δημιουργώντας ανασφάλεια και δυσκολίες στην εργασία και στην κοινωνική ένταξη. Με τις νέες ρυθμίσεις, αναμένεται άμεσα να ξεμπλοκάρουν περίπου 90.000 εκκρεμείς άδειες, ενώ σε βάθος 2 χρόνων εκτιμάται ότι θα τακτοποιηθούν επιπλέον άλλες τόσες.

Το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των μεταναστών που βρίσκονται ήδη νόμιμα στη χώρα. Προβλέπεται η αυτόματη ανανέωση συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών διαμονής, κυρίως όταν ο μετανάστης συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη υποβολή φακέλων χωρίς ουσιαστικό λόγο. Παράλληλα, κάθε νέα άδεια θα έχει ελάχιστη διάρκεια 2 ετών, ώστε η καθυστέρηση της διοίκησης να μην επιβαρύνει τον ίδιο τον μετανάστη και να μην οδηγεί σε τυπική απώλεια της νομιμότητάς του.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί 5 χρόνια ή περισσότερο και των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί στο παρελθόν για καθαρά τυπικούς λόγους. Στους ενδιαφερόμενους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ξανά αίτηση και να λάβουν άδεια διαμονής, εφόσον αποκατασταθούν οι τυπικές παραλείψεις, διασφαλίζοντας την πλήρη ένταξή τους στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το υπουργείο ενισχύει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις που εξετάζουν τις αιτήσεις και εισάγει τη δυνατότητα μεταφοράς φακέλων μεταξύ περιφερειών, ώστε να αποσυμφορηθούν υπηρεσίες με μεγάλο φόρτο εργασίας και να επιταχυνθεί συνολικά η διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η πρόβλεψη για μετανάστες άνω των 65 ετών, κυρίως της πρώτης γενιάς, που έχουν ζήσει και εργαστεί νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Σε αυτούς παρέχεται η δυνατότητα παραμονής χωρίς υποχρέωση εργασίας, με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας και σύνταξης, αποφεύγοντας έτσι την επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη κάλυψη κενών θέσεων. Οι διαδικασίες απλοποιούνται, ενώ εταιρίες προσωρινής απασχόλησης αποκτούν τη δυνατότητα να προχωρούν σε μετακλήσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες σε προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μεγάλα έργα, όπου προβλέπεται άμεση μετάκληση έως και 500 εργαζομένων, ενώ απλουστεύονται οι διαδικασίες στα προξενεία, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα αλλαγής εργοδότη για όσους εισέρχονται στη χώρα μέσω μετάκλησης, χωρίς να χάνουν το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και περιορίζοντας φαινόμενα εξάρτησης ή εκμετάλλευσης. Επιπλέον, ενισχύονται οι διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, η Αρμενία και η Αίγυπτος, ιδίως σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, με τη ρητή προϋπόθεση συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα νόμιμης μετανάστευσης, που θα στηρίζει την οικονομία και την αγορά εργασίας, θα αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου για τους νόμιμα διαμένοντες μετανάστες και ταυτόχρονα θα διατηρεί αυστηρή στάση απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

«Απελευθερώνουμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής και εργασίας, με πιο απλές διαδικασίες. Η Ελλάδα παραμένει απολύτως αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση όμως αναδιαμορφώνει τη νόμιμη οδό για όσους θέλουν να εργαστούν καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν σε εργατικό δυναμικό σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός», υπογραμμίζει ο Θάνος Πλεύρης.