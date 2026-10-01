Mετωπική Κωνσταντοπούλου με Θεοδωρικάκο και Ανδρουλάκη: «Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά» – «Δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας»

Μύλος έγινε για ακόμη μία φορά η Βουλή την Πέμπτη (01.10.2026), με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανοίγει ταυτόχρονα μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση και των δύο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον γιο του υπουργού Ανάπτυξης, αλλά και οι αιχμές της προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρουσία του δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα μπάσκετ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε με αιχμηρό τρόπο την αντιπολιτευτική στάση του ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη τόσο για την υπόθεση των Τεμπών όσο και για τη στάση του κόμματός του σε κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. «Κύριε Ανδρουλάκη, αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, αυτά δεν μπορείτε να τα καταπίνετε», ανέφερε. Στη συνέχεια, άφησε αιχμές για τη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα του Παναθηναϊκού, μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους στη Βουλή. «Έτσι θα κάνετε αντιπολίτευση, με διαβεβαιώσεις και θέαση μπάλας με τον κ. Σχοινά;», είπε.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε παράλληλα στην υπόθεση του γιου του υπουργού Ανάπτυξης, προκαλώντας την άμεση και ιδιαίτερα έντονη αντίδραση του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η σύγκρουση πήρε γρήγορα προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε αντιμέτωπη τόσο με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος απαίτησε να μην υπάρξει ξανά αναφορά στον γιο του, όσο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος απέρριψε τις αιχμές περί «σικέ» αντιπολίτευσης και ανταπέδωσε τα πυρά.

Θεοδωρικάκος σε Κωνσταντοπούλου: «Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον γιο του, καταλογίζοντάς της προσωπική επίθεση εναντίον της οικογένειάς του.

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε τη στοχοποίηση οικογενειών «ναζιστική επιλογή», φτάνοντας στο σημείο να πει ότι «ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά».

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«Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν εδώ μέσα», ανέφερε και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα ξανααναφέρετε εδώ μέσα τον γιο μου. Δεν σας το επιτρέπω. Είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και θα πρέπει να μάθετε να σέβεστε τον θεσμό της οικογένειας και της Δημοκρατίας».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκλεισε την επίθεσή του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας: «Είστε ο ορισμός της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας»

Εξίσου οξεία ήταν η αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει με αναφορά στον πατέρα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Νίκο Κωνσταντόπουλο.

«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως ήταν ο πατέρας σας, Νίκος Κωνσταντόπουλος», είπε.

Και συνέχισε: «Εγώ πήγα και πάω στο γήπεδο και κάθομαι σε μία θέση. Δεν ξέρω ποιος κάθεται δεξιά και ποιος πιο αριστερά, πιο πάνω ή πιο κάτω. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου, όποιος και να κάθεται δίπλα».

Με την απάντηση αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους υπαινιγμούς της κ. Κωνσταντοπούλου ότι η παρουσία του δίπλα στον υπουργό μετά την κοινοβουλευτική αντιπαράθεσή τους υποδήλωνε διαφορετικές σχέσεις από εκείνες που εμφανίζονται δημοσίως.

«Στο Αρκαλοχώρι έχω σπίτι κατεστραμμένο από τον σεισμό»

Η κόντρα συνεχίστηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν αναφέρθηκε στις καταστροφές στο Αρκαλοχώρι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε άμεσα, επικαλούμενος και προσωπική σχέση με την περιοχή.

«Στο Αρκαλοχώρι έχω σπίτι κατεστραμμένο από τον σεισμό», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχω πάει πάνω από 50 φορές και έχω αναδείξει κάθε του πρόβλημα».

«Αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο»

Το τελευταίο μέτωπο της αντιπαράθεσης αφορούσε την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή, όπως είπε, στην τοποθέτησή του δεν αναφέρθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Χαρακόπουλο και Χρήστο Παπαγεωργίου.

«Σήμερα παίρνετε τον λόγο για να αντιπολιτευτείτε υποτίθεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν λέτε τίποτα για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του είχε αναλάβει την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής.

«Εάν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την αντιπαράθεση με ακόμη μία ευθεία βολή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Αυτήν την αντιπολίτευση κάνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου».

Και ολοκλήρωσε λακωνικά: «Και τώρα, καληνύχτα σας».