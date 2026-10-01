Πολιτική

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη με Δήμητρα Γαλάνη: Οι επιστολές στην φον ντερ Λάιεν μου θυμίζουν «Τα γαλάζια σου γράμματα» – Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα

Νέα επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή για ακρίβεια και ΦΠΑ – Προανήγγειλε τροπολογία για «120 δόσεις για όλους»
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Με στίχους από το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα» επέλεξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, να σχολιάσει από το βήμα της Βουλής τις επιστολές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την ακρίβεια και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην κυβέρνηση.

«Οι τόσες αναπάντητες επιστολές του πρωθυπουργού προς την κυρία φον ντερ Λάιεν ξέρετε τι μου θυμίζουν, κ. Θεοδωρικάκο; Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, “Τα γαλάζια σου γράμματα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη (01.10.2026) για την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να προσθέσει: «Που καταλήγει όμως “μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα”».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε στο ίδιο αιχμηρό ύφος, στρέφοντας το «γαλάζιο» του τραγουδιού κατά της κυβέρνησης: «Και μάλιστα το τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό».

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγινε κατά τη συζήτηση στη Βουλή, όπου το κόμμα κατέθεσε τροπολογίες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στέγη.

«Τα μονοπώλια θησαυρίζουν, το κράτος κερδίζει από την ακρίβεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο στόχαστρο την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι, την ώρα που τα νοικοκυριά πιέζονται από τις ανατιμήσεις, τόσο οι ισχυροί παίκτες της αγοράς όσο και τα δημόσια ταμεία αποκομίζουν οφέλη.

«Τα μονοπώλια θησαυρίζουν, ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ», ανέφερε, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ακρίβειας.

Παράλληλα, κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για «ανάρμοστη» συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες, παραπέμποντας σε αναφορές περί «κακομοίρηδων», αλλά και σε δηλώσεις ότι η χώρα βιώνει μια «συγκλονιστική ανάπτυξη».

Νίκος Ανδρουλάκης: «120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υιοθετήσει μέρος της πρότασης που είχε καταθέσει το κόμμα του για τη διεύρυνση των δόσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε, μάλιστα, νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας την πίεση προς την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο πεδίο.

Όπως είπε, το κόμμα του θα καταθέσει σύντομα τροπολογία η οποία «θα προβλέπει 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους».

Με την αναφορά αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να διαφοροποιήσει την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση θα πρέπει να έχει ευρύτερη εφαρμογή.

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