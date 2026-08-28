Συνεργάτες Μαρινάκη σε Ακρίτα: Δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές αναρτήσεις της;

Απάντηση στην ανάρτηση και την απειλή της κας Έλενας Ακρίτα να κινηθεί νομικά εναντίον του δίνουν συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Όπως τονίζουν, «Προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές της αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα μπορεί να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης». Επισημαίνουν ότι ο κ. Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κ. Ακρίτα συγκεκριμένη φράση αλλά είπε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με τον «χειρότερο δυνατό λόγο».

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Και παραθέτουν τις εξής αναρτήσεις ενδεικτικά:

1.⁠ ⁠«Η πετσετούλα στο μπούστο συνδυάζεται τέλεια με το ασορτί τραπεζομάντηλο στη φούστα… χρυσή τσάντα από έναν αρραβώνα στην Άνω Πεσκανδρίτσα και βίντατζ πέδιλα της Μάρθας Καραγιάννη».

(Στοχοποίηση της Κατερίνας Παναγοπούλου για την εμφάνιση της δημοσιογράφου στο Προεδρικό Μέγαρο)

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2.«Δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», «το τούβλο που έχει για κεφάλι», «χρήσιμοι ηλίθιοι», «έμεσμα», «μπορείτε να ξεράσετε ελεύθερα».

(Για τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο)

3.⁠ ⁠«ΣΚΟΥΠΙΔΙ. Ένα σκουπίδι είσαι Ψαριανέ κι άμα γουστάρεις τράβα με στα δικαστήρια».

⁠ (Επίθεση στον Γρηγόρη Ψαριανό)

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν: «Αντιθέτως αυτό το οποίο εκεινη ανήρτησε είναι ανύπαρκτο και εφόσον δεν το ανακαλέσει ο κ. Μαρινάκης θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά».

Η τοποθέτηση της Κουμουνδούρου

Ο νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ξέσπασε με επίκεντρο την Έλενα Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές εις βάρος της βουλεύτριας Επικρατείας του κόμματος.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του κ. Μαρινάκη στο OPEN την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η βουλεύτρια συγκαταλεγόταν, σε επίπεδο διαδικτυακού λόγου, σε εκείνους που «πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες».

«Δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο ή ανάρτηση»

Η Κουμουνδούρου απορρίπτει κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον ανακαλέσει άμεσα.

Όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει άρθρο ή διαδικτυακή ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στην οποία να γίνεται αναφορά σε «κρεμάλες» ή να υπάρχει παρότρυνση σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει, παράλληλα, «αντιθεσμικό και εκδικητικό» το επικείμενο, όπως αναφέρει, μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογή της κ. Ακρίτα στη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και συνδέει τις δηλώσεις Μαρινάκη με τη στάση που προτίθεται να κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία.

ΣύμφωναμετηνΚουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί με τις συγκεκριμένες αναφορές να δικαιολογήσει πολιτικά την επιλογή της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα της βουλεύτριας.

Προσωπική επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και ιδιαίτερα οξεία προσωπική επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει παλαιότερες διαδικτυακές τοποθετήσεις που του αποδίδει και να τον κατηγορεί για αντίφαση ανάμεσα στη σημερινή κριτική του περί «τοξικότητας» στον δημόσιο διάλογο και στο δικό του παρελθόν.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει εδώ και τώρα να ανακαλέσει το συκοφαντικό του ψεύδος», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η υπόθεση μεταφέρει πλέον την πολιτική σύγκρουση και στο θεσμικό πεδίο της Βουλής, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το προεδρείο, ενώ η Κουμουνδούρου ζητά ταυτόχρονα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει δημόσια τις επίμαχες δηλώσεις. Απο την πλευρά της η Έλενα Ακρίτα ζητά απο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει ειδάλλως θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη.