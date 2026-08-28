Παύλος Μαρινάκης: Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση της Έλενας Ακρίτα – Με μήνυση απειλεί η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Για μείζονα πολιτικά θέματα που προκύπτουν από την απάντηση του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την απόφαση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

Στα λεγόμενα του Παύλου Μαρινάκη ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ με την στάση του είναι εκτεθειμένο αντέδρασε η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της και τον καλεί να ανασκευάσει γιατί αλλιώς απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά.

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«Από το τέλος των ψευδαισθήσεων και μετά κάπου το 2010 μπήκαν οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες και μπορεί να τα έχουμε πάλι μπροστά μας. Μεταξύ αυτών μέσω του διαδικτύου ήταν και η κα Ακρίτα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OPEN. Και συνέχισε: «Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη όχι ως ένα φετίχ αλλά για να μπορούμε να έχουμε φάρμακα, εμβόλια, να μπορούμε να έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης άρα προληπτικές εξετάσεις, κα. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία θεωρούμε δεδομένα και επικαλούνται και τα αντιμνημονιακά κόμματα. Η Ελλάδα είναι στη ΕΕ όχι γιατί έκανε κωλοτούμπα ο κ. Τσίπρας αλλά επειδή μετά από την κωλοτούμπα οι βουλευτές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κ. Στουρνάρας ήταν από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτή της προσπάθειας. Και έρχεται το ΠΑΣΟΚ 10 χρόνια μετά, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη, δεν υπερψηφίζει τον κ. Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κα Ακρίτα. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη πάει με αυτούς που τους έβριζαν. Και λένε ψέματα ότι εμείς έχουμε πανηγυρίσει για τις ψήφους των Σπαρτιατών ενώ εγώ έχω πει το αντίθετο. Οι ψήφοι των Σπαρτιατών δεν είναι ευπρόσδεκτες. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι υπερψηφίζει την Ακρίτα γιατί κινείται θεσμικά. Όταν ετέθη υποψήφιος για την αντιπροεδρία της Βουλής ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης όσο ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας οι 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον ψήφισαν».

Η Έλενα Ακρίτα μίλησε για ασύστολα ψεύδη και κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποδείξει πότε μίλησε για κρεμάλες ή παρότρυνε σε πράξεις βίας.

«Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμποφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα. Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε αναρτησή μου έχω γράψει για κρέμαλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη. Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».

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