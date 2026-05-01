Η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει κόμμα μέσα στον Μάιο και καταγγέλλει προσπάθειες εξαγοράς

«Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας» υπογραμμίζει η Μαρία Καρυστιανού σε νέα της παρέμβαση την Παρασκευή (01.05.2026), επιβεβαιώνει την πρόθεση για νέο κόμμα μέσα στον μήνα.

Με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υπό ίδρυση κόμμα «μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών», προσθέτοντας ότι «προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν».

Στο μήνυμά της κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες διάσπασης, σημειώνοντας ότι «μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς», καλώντας τους υποστηρικτές της «να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Μέρα μαγιού μου μίσεψες», λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας και έχει ταυτιστεί με την Παγκόσμια ημέρα γόνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες.

Προτάσσοντας αυτή την ενότητα στην πράξη, μέσα στο κίνημά μας, συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων. Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους, όσοι φοβούνται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Γι’ αυτό σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία.

Είμαστε ως κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ. Σας καλώ να μείνουμε πιστοί στον ιερό σκοπό μας, να τιμήσουμε με αγώνα έως την τελική δικαίωση όλα τα θύματα, που μας ένωσαν και οδηγούν τη δράση μας. Είναι όλοι τους αδέλφια και παιδιά μας.

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.

Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την πατρίδα».

Πρωτομαγιά! Ξεκίνησε ο μήνας της Αναγέννησης και της Ελπίδας! pic.twitter.com/wgNmTzFwvz — Maria Karystianou (@mkaristianou) May 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Απριλίου, πρώτη ημέρα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, αλλά και την ημέρα που η αδικοχαμένη κόρη της είχε τα γενέθλιά της, η Μαρία Καρυστιανού είχε ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της με μία ανάρτηση στα social media και με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα».