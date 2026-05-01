Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για την Πρωτομαγιά με αναφορά στον Akylas – «Δείτε τα μέτρα που έχουμε φέρει για τους εργαζόμενους»

Με αναφορά στον Akylas, το φετινό μήνυμα για την Πρωτομαγιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα έχουν αλλάξει για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τις σημερινές εργατικές κινητοποιήσεις.

«Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Akylas, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους», είπε στην αρχή του βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Καλή Πρωτομαγιά» ενώ ξαφνικά εμφανίστηκε ο φετινός διαγωνιζόμενος να τραγουδά «αν δεν το έχω φέρ’ το».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο πρωθυπουργός πήρε «πάσα» και ξεκίνησε να απαριθμεί όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί για τους εργαζόμενους.

Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας Μηδενισμός του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά Ξεπάγωμα τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

κατά 5,4 μονάδες Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

Δείτε στο newsit.gr όλα όσα γίνονται στο κέντρο της Αθήνας από τις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.