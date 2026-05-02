Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Ενώ ήταν σε συνεννόηση με εμάς για τις Ανεξάρτητες Αρχές έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση

«Σε δυο βάρκες» πατούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τον κυβερνητική εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη αναφορικά με τις συνεννοήσεις για τον ορισμό επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές.

Μάλιστα από την κυβέρνηση λένε ότι είναι εκτεθειμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης καθώς όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο MEGA, ενώ τα είχαν βρει στις συνεννοήσεις που έκανε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος εμφανίστηκε με άλλες προτάσεις και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.

Στην πρωινή συνέντευξή του στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές και εκθέτει το Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν θέλω να πω παραπάνω για τον πολιτικό κατήφορο και την τοξική ρητορική, έχει πλάκα μάλιστα ότι προσπαθούν να το “ισοσκελίσουν”, αναφερόμενοι στην Ομάδα Αλήθειας, μια σελίδα η οποία δεν έχει κρυφτεί ποτέ και αναδεικνύει την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής, η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία έναν χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση. Γιατί; Γιατί οι Ανεξάρτητες Αρχές από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία.

Όταν λοιπόν το Σύνταγμα σου λέει θες 3/5 άρα αυξημένη πλειοψηφία, χρειάζονται συνεννοήσεις και συναινέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν κάποιο “κομπρεμί”, είναι κάτι που το Σύνταγμα το ζητάει. Εμείς λοιπόν στους 29 έχουμε 16. Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται και χωρίς τη ΝΔ που είχε τους 16 στους 29. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση μεν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Έτσι; Υπάρχουν όλα αυτά, είναι προφανώς προφορικές οι επικοινωνίες, αλλά είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά.

Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά, και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κ. Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Εγώ θα πω και τα πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κα Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρξει η συνεννόηση.

Γιατί δεν προχώρησε;

Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχανε πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος της Βουλής είπε αυτά τα δύο ονόματα, δεν τρελάθηκε και τα είπε, προφανώς υπήρξε μία πολιτική συνεννόηση. Ήρθε στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μία άλλη επιλογή, που εγώ δεν την υποτιμώ την επιλογή που πρότεινε αλλά να δείτε από τη συνέπειά του -που δεν υπάρχει- και την πλήρη έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας.

Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε και την ίδια στιγμή η στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό και κλείνω με αυτό. Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί, για να μην είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές, με εμάς, με τη ΝΔ, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε, «εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι». Εκεί λοιπόν, έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ».