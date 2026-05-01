Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το «μανιφέστο» για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» και την προοδευτική συμπαράταξη

Την Πρωτομαγιά επέλεξε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για να δημοσιοποιήσει το «Μανιφέστο» του πρώην πρωθυπουργού για την «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», με φόντο τους διαχρονικούς αγώνες του εργατικού κινήματος που τιμώνται την 1η Μαΐου.

Το προγραμματικό αυτό κείμενο, την επιμέλεια του οποίου είχε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας» με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη και δημοσιοποιήθηκε την Πρωτομαγιά, επικεντρώνεται στην ανάγκη για τη συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μανιφέστο του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, το ανάρτησε στο προφίλ του στο Facebook, περιγράφει την αλλαγή των διεθνών συνθηκών των τελευταίων ετών, οι οποίες καθιστούν – σύμφωνα με τους συγγραφείς – αναγκαιότητα τη σύγκλιση των τριών προοδευτικών ρευμάτων, οι οποίες διαμορφώθηκαν από διαφορετικές ιστορικές διαδρομές:

«Η ανάγκη για σύγκλιση δεν αφορά μόνο την ανταλλαγή ιδεών ή τον προγραμματικό διάλογο αλλά τη συγκρότηση μιας ενιαίας πολιτικής δύναμης με ικανότητα διακυβέρνησης», αναφέρεται στο μανιφέστο, με τους συγγραφείς του να επικαλούνται την ευρωπαϊκή εμπειρία για να αποδείξουν πως «χωρίς συνεκτικές προοδευτικές πλειοψηφίες, οι κοινωνίες διολισθαίνουν είτε σε νεοφιλελεύθερες είτε σε ακροδεξιές επιλογές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα:

«Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα το κείμενο που ετοίμασε η Ομάδα Εργασίας του ΙΝΑΤ για τη συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν τα μέλη της επιτροπής που συγκροτήσαμε στο ΙΝΑΤ με επικεφαλής τον Γ.Σιακαντάρη ήταν πολλές.

Η επεξεργασία των θέσεων που επετεύχθη μέσα από έναν ενδελεχή και ουσιαστικό διάλογο, από τα τέλη Ιανουαρίου έως και σήμερα, οδήγησε σε ένα κείμενο που από την αρχή έως το τέλος του επιδιώκει την σύνθεση.

Κεντρική μας επιδίωξη μέσα από αυτό το κείμενο, ήταν και παραμένει, η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς. Μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική.

Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή τον Συντονιστή Γιώργο Σιακαντάρη, δρ. κοινωνιολογίας- Συγγραφέα και τα μέλη:

Νίκο Αλατά, Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρη Βόγλη, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νίκο Μαραντζίδη, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκο Ράπτη, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Άρη Στυλιανού Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλη Τσαουσίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρο Τσέκο, Ομότιμο Καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρο Φλιτούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων».