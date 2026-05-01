Πολιτική

Ο Γεωργιάδης τρολάρει τον Ανδρουλάκη για το κόκκινο γαρύφαλλο: Η έλευση του κόμματος Τσίπρα έχει άμεσες επιπτώσεις

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;» αναρωτιέται ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με μια ανάρτηση το βράδυ της Παρασκευής (1/5/26) ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζει στο «στόχαστρο» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία, στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατάει κόκκινο γαρύφαλλο, ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφει: «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!».

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τραβήχτηκε την Πρωτομαγιά, που ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατώντας το κόκκινο γαρύφαλλο επισκέφθηκε το σκοπευτήριο της Καισαριανής για να τιμήσει τη μνήμη των εκτελεσθέντων.

Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκης» αναφέρει σε δήλωσή του ο Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί. Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός.

Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει.

Ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπεια του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
72
64
60
57
Newsit logo
Newsit logo