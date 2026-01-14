Μήνυμα Γεραπετρίτη σε Ιράν για τις εκτελέσεις: «Όνειδος μη ανεκτό»

Μήνυμα στην Τεχεράνη για τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τερματισμό των εκτελέσεων σε βάρος διαδηλωτών απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα (14.01.2026) στην Αθήνα με τον υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φον Γουίλ.

«Καλούμε το καθεστώς του Ιράν να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά πολιτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας ειδική αναφορά στη θανατική ποινή που, όπως είπε, «όταν επιβάλλεται σε νέους ανθρώπους για την άσκηση οικουμενικού δικαιώματος, αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα». «Καλούμε σε απόλυτη αποχή από κάθε τέτοια ενέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, «τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτά της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης, πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους. Οποιαδήποτε μορφή χρήσης βίας, πολλώ μάλλον όταν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, προκαλεί αποτροπιασμό και είναι απολύτως καταδικαστέα».

Σύμπλευση Ελλάδας – Ολλανδίας σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ολλανδό ομόλογό του, Ντέιβιντ φον Γουίλ, στην Αθήνα, βρέθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι μεταναστευτικές ροές.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην Ουκρανία, τη σημασία διατήρησης της συνοχής του ΝΑΤΟ και την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου της Ε.Ε., ενώ χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτα θεμέλια της διεθνούς δικαιοταξίας» την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδική μνεία έκανε στην εκεχειρία και τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου. Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ελληνικών πλοίων που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κυρώσεων και υπηρετούν την εφοδιαστική αλυσίδα της Ε.Ε.

Αναφορικά με τη μετανάστευση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε τη σημασία της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, με έμφαση στη συνεργασία με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής και της Ζώνης του Σαχέλ.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ντέιβιντ φον Γουίλ, ο υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε το υψηλό επίπεδο των ελληνοολλανδικών σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας σε εμπόριο, επενδύσεις και πολιτισμό, αναδεικνύοντας ως «ανθρώπινη γέφυρα» τους 40.000 Έλληνες που διαβιούν στην Ολλανδία και το σχεδόν 1 εκατομμύριο Ολλανδών που επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως.