Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μήνυμα Γεραπετρίτη σε Ιράν για τις εκτελέσεις: «Όνειδος μη ανεκτό»

Ο υπουργός Εξωτερικών καλεί την Τεχεράνη να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μήνυμα στην Τεχεράνη για τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τερματισμό των εκτελέσεων σε βάρος διαδηλωτών απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα (14.01.2026) στην Αθήνα με τον υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φον Γουίλ.

«Καλούμε το καθεστώς του Ιράν να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά πολιτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας ειδική αναφορά στη θανατική ποινή που, όπως είπε, «όταν επιβάλλεται σε νέους ανθρώπους για την άσκηση οικουμενικού δικαιώματος, αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα». «Καλούμε σε απόλυτη αποχή από κάθε τέτοια ενέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, «τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτά της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης, πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους. Οποιαδήποτε μορφή χρήσης βίας, πολλώ μάλλον όταν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, προκαλεί αποτροπιασμό και είναι απολύτως καταδικαστέα».

Σύμπλευση Ελλάδας – Ολλανδίας σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ολλανδό ομόλογό του, Ντέιβιντ φον Γουίλ, στην Αθήνα, βρέθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι μεταναστευτικές ροές.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην Ουκρανία, τη σημασία διατήρησης της συνοχής του ΝΑΤΟ και την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου της Ε.Ε., ενώ χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτα θεμέλια της διεθνούς δικαιοταξίας» την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Ειδική μνεία έκανε στην εκεχειρία και τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου. Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ελληνικών πλοίων που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κυρώσεων και υπηρετούν την εφοδιαστική αλυσίδα της Ε.Ε.

Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης και Υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φον Γουίλ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης και Υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φον Γουίλ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αναφορικά με τη μετανάστευση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε τη σημασία της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, με έμφαση στη συνεργασία με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής και της Ζώνης του Σαχέλ.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ντέιβιντ φον Γουίλ, ο υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε το υψηλό επίπεδο των ελληνοολλανδικών σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας σε εμπόριο, επενδύσεις και πολιτισμό, αναδεικνύοντας ως «ανθρώπινη γέφυρα» τους 40.000 Έλληνες που διαβιούν στην Ολλανδία και το σχεδόν 1 εκατομμύριο Ολλανδών που επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
162
115
112
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: «Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται»
Όπως ανακοίνωσε o Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν θα απαιτείται πλέον ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, με τις επιδοτήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις να χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση
Τρακτέρ
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικηγορικό γραφείο για την παρουσίαση του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου
Από την 1η Απριλίου το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, που αντιστοιχούν περίπου στο 60% των υποθέσεων. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των δικών έως το 2027
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo