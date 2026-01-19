Πολιτική

Μήνυμα Γκιλφόιλ ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία με την Τουρκία

Σε «ανοιχτή γραμμή» με τον ομόλογό της στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπελρι Γκιλφόιλ / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Μήνυμα υπέρ της ανάγκης διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας και διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο στέλνει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με φόντο τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πιθανότατα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

«Όσον αφορά την Τουρκία, προφανώς θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκαλύπτοντας ότι διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Όπως είπε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, η τακτική επικοινωνία τους μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τα συμφέροντα όλων των πλευρών.

«Έχουμε συνεργαστεί μαζί για χρόνια, γνωριζόμαστε και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η διατήρηση αυτής της σχέσης ενισχύει τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως δυνάμει διαύλου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. «Ο ανοιχτός διάλογος και γενικότερα η σταθερότητα στην περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντικά», υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

 

