Μήνυμα Μαρινάκη σε αγρότες: Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διαφυλάξει την ομαλότητα στην κυκλοφορία και τη δημόσια τάξη, μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων από τους αγρότες, κατέστησε σαφή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω ανοχή στα μπλόκα.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εκείνη που έχει δώσει, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, τη μεγαλύτερη στήριξη στον αγροτικό κόσμο συγκριτικά με κάθε άλλη κυβέρνηση – όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3, μιλώντας για τα αιτήματα των αγροτών και τα μπλόκα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για καθυστέρηση στην αποκατάσταση της τάξης, αναγνωρίζοντας κυβερνητική ευθύνη: «Αργήσαμε να βάλουμε μια σειρά σε μια κατάσταση που επέτρεπε σε παραβατικούς ή μη υγιώς λειτουργούντες αγρότες να λαμβάνουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν». Σημείωσε ωστόσο πως η μεταρρυθμιστική παρέμβαση είναι σε εξέλιξη και αποσκοπεί στην ενίσχυση των έντιμων αγροτών.

Σχετικά με το κόστος παραγωγής, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη, ενώ παρέπεμψε σε σειρά φοροελαφρύνσεων. «Επειδή η κοινωνική πολιτική και κάθε πολιτική γίνεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων, δεν φυτρώνουν από κάπου, αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε ένα από τα φθηνότερα, το φθηνότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι μόνο τα αιτήματα των τελευταίων εβδομάδων, είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει πολύ σημαντικούς ΦΠΑ για τους αγρότες, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενα να υπάρξουν νέα μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ανοχή. «Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι σκοπίμως επεδείχθη αυτή η ανοχή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο “και πέντε”, είμαστε στο “και δεκαπέντε”, είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η ελληνική αστυνομία. Πιστεύω -σήμερα επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ», σημείωσε.