Μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ως τη σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας για τη χώρα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη συνάντηση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με πρωτοβουλία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ειδική αναφορά έκανε και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην παροχή φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει νομιμοποίηση αλλαγής συνόρων διά της βίας και ότι το μέλλον της Ουκρανίας ανήκει αποκλειστικά στον ουκρανικό λαό. Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ενιαία στρατηγική ενόψει ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει, από τις αρχές Δεκεμβρίου, οικονομική συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η χώρα μας δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη εντός της Ουκρανίας, θέση που έχει διατυπώσει και ο πρωθυπουργός στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν αποκλείουν τη δυνατότητα ελληνικής συνδρομής με άλλους τρόπους, εκτός του ουκρανικού εδάφους, όπως σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζουν ότι οποιαδήποτε συμβολή θα γίνει με βάση τις προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.