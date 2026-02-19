Μητσοτάκης: 48 ώρες στην Ινδία – Namaste

«Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο Νέο Δελχί την Πέμπτη (19.02.2026). Τις 48 ώρες του στο Νέο Δελχί διατρέχει βίντεο που «πόσταρε» ο κ. Μητσοτάκης στο Instagram με εύγλωττα σχόλια από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Με θεμέλιο τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Ινδίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκαν στο Νέο Δελχί, αποτυπώνοντας τη βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας. τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και των υποδομών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ινδός ομόλογός του συζήτησαν, επίσης, τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με αιχμή τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μόντι αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για 48 ώρες στην Ινδία στο πλαίσιο του «AI Impact Summit».

Στο βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram επικεντρώνεται στο παρασκήνιο της επίσκεψης, όπου σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στην αρχή μίας από τις συναντήσεις του, ο κ. Μητσοτάκης λέει «κοντό παντελόνι, κάλτσα, δεν καθόμαστε σταυροπόδι…».

Παρακάτω ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρει «coffee break πριν την ομιλία μου, namaste».

Στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit» στο Νέο Δελχί, ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων την προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό.