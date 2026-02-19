Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη

Οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και συμφώνησαν να αξιοποιηθεί το «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση, με αναφορές και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας
Μητσοτάκης και Μόντι
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Τον ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, συνάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας–Ινδίας

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με έμφαση στην άμυνα, τη ναυτιλία και τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, καθώς και στις υποδομές. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη, λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούληση της Αθήνας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές που ανοίγει η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «μοναδική ευκαιρία» για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών μεταξύ Βρυξελλών και Νέου Δελχί σε μια αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Ειδική αναφορά έγινε στις δυνατότητες που –κατά την ελληνική πλευρά– δημιουργούνται στην ινδική αγορά για ποιοτικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Μητσοτάκης και Μόντι
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Συζήτησαν ακόμη τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για την ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι Ελλάδα και Ινδία «έχουν να συνεισφέρουν πολλά» στη σχετική διεθνή συζήτηση.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι χρόνια μετά την επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα, η οποία είχε σηματοδοτήσει την αναβάθμιση των ελληνοϊνδικών σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
119
109
99
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μπακογιάννης για το κλείσιμο της ελληνικής Deutsche Welle: «Στήριγμα στον αντιδικτατορικό αγώνα, η φωνή του πατέρα μου»
Με ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στον ρόλο της DW για τον απόδημο ελληνισμό και στα χρόνια της χούντας, αλλά και την προσωπική του σύνδεση, καθώς ο πατέρας του υπήρξε ραδιοφωνική φωνή του σταθμού
Κώστας Μπακογιάννης
Παύλος Πολάκης: Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια, μετά τη μήνυση του Σταμάτη Πουλή
Κατά την ομιλία του ο Παύλος Πολάκης μίλησε για την «χειρότερη» και πιο «προκλητική» άρση ασυλίας του από το σύνολο των 13 ίδιων αποφάσεων, τις οποίες -κατά τον ισχυρισμό του- προκαλεί η ΝΔ
Παύλος Πολάκης
Επαφές Μητσοτάκη στην Ινδία με OpenAI, Mistral, ElevenLabs και Microsoft για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο επίκεντρο το gov.gr
Στις συναντήσεις του πρωθυπουργού στο περιθώριο του AI Impact Summit 2026 εξετάστηκαν συνεργασίες για αναβάθμιση υπηρεσιών του κράτους και καλύτερη προσβασιμότητα (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ), εφαρμογές σε υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία και Δικαιοσύνη
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της με τον πειθαρχικό έλεγχο σε μέλος μας γιατί ερχόταν τσουνάμι για επιφανές «γαλάζιο» στέλεχος
Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει εκ νέου τους τόνους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντας τις πρόσφατες διαρροές και τα non paper της κυβέρνησης με...
ΟΠΕΚΕΠΕ
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη: «Είμαστε στην όχθη της σοβαρότητας ενώ η κυβέρνηση δίπλα σε Τσίπρα και Καμμένο, στη “σκοτεινή” της καταπάτησης των θεσμών»
Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου περί «μετάλλαξης», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη» και «τοξικότητα»
ΠΑΣΟΚ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα – Η βία δεν είναι νόμιμο δικαίωμα»
Ο υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έγινε μία σύλληψη από τις αρχές, όμως δεν κατέθεσε μήνυση κατά του γιατρού που του επιτέθηκε
Νικαια επεισόδια 273
Νίκος Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΑ: «Ποια η ευθύνη Μητσοτάκη και κυβέρνησης όταν στα μισά υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες;»
Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκρουσε τον συμψηφισμό, περιέγραψε τη γραμμή «αναστολή–έλεγχος–διαγραφή» για στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που συνδέονται με σκάνδαλα και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανοχή στη διαφθορά
Νίκος Ανδρουλάκης
Μαρινάκης για κόντρα Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: Ο υπουργός Υγείας είχε δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει
Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε στους ελέγχους για τα «μαϊμού επιδόματα» του ΟΠΕΚΑ και στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ έκανε αναφορές στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία και στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Newsit logo
Newsit logo