Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: «Θέλω οι Έλληνες να φεύγουν από επιλογή, όχι από ανάγκη» – Τα μηνύματα για τις εκλογές και τη διεκδίκηση τρίτης θητείας

Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030, αλλά και στις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από την καρδιά της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας το σχέδιό του για μια χώρα που θα διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη, θα προσελκύει επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο και, όπως είπε, δεν θα αναγκάζει πλέον τους νέους της να φεύγουν στο εξωτερικό από ανάγκη.

Μιλώντας στο Σαν Φρανσίσκο, σε συζήτηση με τη Γενική Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια του TechCrunch Connie Loizos, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor Greece «The Future of AI Elsewhere», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει του 2027: αναγνώρισε ότι η διεκδίκηση τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα και έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών την πορεία της χώρας προς το 2030.

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Η επιστροφή του πρωθυπουργού στην Καλιφόρνια είχε και προσωπικό χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε τα χρόνια των σπουδών του στο Στάνφορντ, λέγοντας ότι αισθάνεται «σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου», ενώ χαρακτήρισε το ταξίδι ευκαιρία επαφής με την ισχυρή ελληνική κοινότητα της τεχνολογίας, αλλά και «ταξίδι διερεύνησης και μάθησης».

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην οικονομία και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια, τόσο στις αγορές όσο και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης», ανέφερε, παραπέμποντας στους ρυθμούς ανάπτυξης, στη μείωση του χρέους και στο κόστος δανεισμού. «Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά δανειζόμαστε με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

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Παράλληλα, στάθηκε στην ανάπτυξη του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και στην αλλαγή νοοτροπίας μιας νέας γενιάς, η οποία, όπως είπε, δεν αναζητά πλέον ως μοναδική επαγγελματική διέξοδο το Δημόσιο, αλλά στρέφεται στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία νέων εταιρειών.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η Ελλάδα να μη μείνει γνωστή μόνο ως τουριστικός προορισμός. «Η φιλοδοξία μου είναι να καταστήσω την Ελλάδα τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο», είπε, για να συμπληρώσει ότι θέλει παράλληλα μια χώρα «καινοτόμο» και «εξωστρεφή», η οποία θα προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία.

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Connie Loizos στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

«Θέλω οι άνθρωποι να φεύγουν από την Ελλάδα από επιλογή, όχι από ανάγκη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο brain drain και στην προσπάθεια επιστροφής Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την οικονομική κρίση.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν το γεγονός ότι νέοι Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα απλώς και μόνο επειδή δεν υπήρχαν ευκαιρίες», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αντιστροφή αυτής της τάσης. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την ομάδα της Tesla στην Ελλάδα, η οποία, όπως σημείωσε, έχει προσελκύσει Έλληνες επιστήμονες που εργάζονταν στο εξωτερικό.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: «Θέλω οι άνθρωποι να φεύγουν από την Ελλάδα από επιλογή, όχι από ανάγκη».

«Δεν θέλω να ξαναδώ τη χώρα μου σε μια κατάσταση όπου οι νέοι Έλληνες θα μεταναστεύουν απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας και με την πολιτική σταθερότητα, επιχειρώντας σύγκριση με όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ενίσχυση των πολιτικών άκρων στην Ευρώπη και παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «μετριοπαθές κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα». Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και στις επόμενες εκλογές, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα του εξακολουθεί να προηγείται σημαντικά.

Στο ίδιο σημείο απευθύνθηκε και στους Έλληνες του εξωτερικού, καλώντας τους να αξιοποιήσουν την επιστολική ψήφο. «Παρακαλώ, εγγραφείτε. Παρακαλώ, ψηφίστε», επανέλαβε στο τέλος της συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή της διασποράς στα πολιτικά δρώμενα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρίτη θητεία και το στοίχημα του 2030

Η συζήτηση απέκτησε σαφέστερο προεκλογικό χρώμα όταν η Connie Loizos αναφέρθηκε στη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας.

«Είναι πρωτοφανές», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι, παρότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θητειών, «δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία».

«Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως επόμενο πολιτικό ορόσημο το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους.

«Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας επιδιώκει να περιγράψει το όραμά του για την «Ελλάδα του 2030».

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα για τη δημοσιονομική πολιτική, προειδοποιώντας ότι η πρόοδος «είναι πάντα εύθραυστη». Όπως υποστήριξε, εάν μια μελλοντική κυβέρνηση οδηγήσει ξανά τη χώρα «στον δρόμο των δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας», οι αγορές θα μπορούσαν γρήγορα να αντιδράσουν.

«Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ειδικά αν βρίσκεσαι στην εξουσία εδώ και καιρό», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι πρέπει να πείσει τους πολίτες πως διαθέτει «την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία» για να συνεχίσει.

AI στην Υγεία, στην Παιδεία και στο Δημόσιο

Κεντρική θέση στη συζήτηση είχε, όπως ήταν αναμενόμενο, η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως δυνητικό πεδίο εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε δημόσιες υπηρεσίες, Υγεία, Παιδεία, Πολιτική Προστασία και Άμυνα.

Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαδικασίες που θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, αλλά και το σύστημα Υγείας, όπου η συγκέντρωση δεδομένων μπορεί, υπό προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, να αξιοποιηθεί για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε ακόμη στο πιλοτικό πρόγραμμα με την OpenAI στην εκπαίδευση, με στόχο τη μείωση επαναλαμβανόμενων εργασιών για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για την τάξη.

«Καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη»

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την άλλη όψη της τεχνολογικής έκρηξης, κυρίως ως προς την αγορά εργασίας.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς όσον αφορά τις πραγματικές ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί», είπε, εκτιμώντας ότι «καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη για την ταχύτητα με την οποία θα συμβεί».

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της σχέσης των παιδιών με την τεχνολογία και τους λεγόμενους «ψηφιακούς συντρόφους», συνδέοντάς το με την απόφαση για περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

«Τι σημαίνει για τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με ψηφιακούς συντρόφους ή φίλους και φίλες;», διερωτήθηκε, θέτοντας το ερώτημα ακόμη πιο ευθέως: «Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο;».

Το μήνυμα για ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε παράλληλα υπέρ της αναζήτησης ενός πλαισίου «έξυπνης ρύθμισης» της AI, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι ίδιοι οι δημιουργοί των προηγμένων μοντέλων παραδέχονται πως δεν κατανοούν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αυτά εξελίσσονται.

«Αν αυτοί που δημιουργούν τα μοντέλα μάς λένε “δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς συμβαίνει”, θα έλεγα ναι, πρέπει να τους ακούσουμε», σημείωσε.

Κατά τον πρωθυπουργό, όλες οι τεχνολογίες με βαθιά επίδραση στην κοινωνία καταλήγουν να υπόκεινται σε κάποια μορφή ρύθμισης και «αναπόφευκτα το ίδιο θα ισχύσει για την τεχνητή νοημοσύνη». Το δύσκολο ερώτημα, όπως αναγνώρισε, είναι ποια μορφή θα πάρει αυτή η ρύθμιση.

Κλείνοντας, έστειλε ένα διπλό μήνυμα προς τους Έλληνες επιχειρηματίες της Καλιφόρνιας: να εξετάσουν την Ελλάδα ως τόπο επένδυσης και εργασίας, αλλά και να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

«Εστιάζαμε πάρα πολύ στη διασκέδαση. Τώρα εστιάζουμε περισσότερο στη δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι ο συνδυασμός θα λειτουργήσει καλά», είπε, επιχειρώντας να συμπυκνώσει το μήνυμα της παρουσίας του στη Σίλικον Βάλεϊ.