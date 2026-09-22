Φαραντούρης για Σδούκου και το «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς»: «Προεκλήθην – Στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς, μακριά από εμάς ο σεξισμός»

Τη δική του απάντηση στην Αλεξάνδρα Σδούκου και στη Νέα Δημοκρατία δίνει ο Νικόλας Φαραντούρης, μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που ξέσπασε με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ και προκάλεσε νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης με το ΠΑΣΟΚ. «Προεκλήθην με έναν τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο», δηλώνει ο ευρωβουλευτής, απορρίπτοντας την καταγγελία περί σεξισμού και ξεκαθαρίζοντας ότι «αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά και όχι προσωπικά».

Μία ημέρα μετά την τηλεοπτική σύγκρουση που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ο Νικόλας Φαραντούρης περνά στην αντεπίθεση απέναντι στην Αλεξάνδρα Σδούκου, απορρίπτοντας την καταγγελία περί σεξισμού και επιμένοντας ότι η δική του αντίδραση ήρθε ως απάντηση σε όσα είχαν προηγηθεί. «Στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς», σημειώνει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Μακριά από εμάς ο σεξισμός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας την Τρίτη (22.09.2026) στον Αθήνα 9.84, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχείρησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, επιμένοντας παράλληλα ότι η ουσία της αρχικής συζήτησης δεν ήταν η προσωπική αντιπαράθεση, αλλά η λειτουργία των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών.

«Προεκλήθην με έναν τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο»

«Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι ένας άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι. Αλωνίζουν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι χωρίς εποπτεία. Αυτό είναι το επίδικο», ανέφερε αρχικά ο Νικόλας Φαραντούρης, επαναφέροντας τη συζήτηση στις ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επιδίωξε προσωπική σύγκρουση με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, ακόμη κι αν έχω σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις. Αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά και όχι προσωπικά. Προεκλήθην με έναν τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο», είπε.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, είχε προηγηθεί αναφορά της Αλεξάνδρας Σδούκου στη Μαρία Καρυστιανού. «Η κ. Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, την κ. Καρυστιανού, αυτή τη χαροκαμένη μάνα με την οποία είχα διοργανώσει μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στη συνέχεια απάντησε χρησιμοποιώντας τον ίδιο όρο: «Είπα ότι “άλλοι χαριεντίζονταν και εν μέσω αυτού, κ. Σδούκου, σας γνωρίσαμε το 2009 σε γραφεία υπουργών”. Εκείνη εξεμάνη».

Ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι η αναφορά του ήταν αποκλειστικά πολιτική, προσθέτοντας: «Η κ. Σδούκου έβγαλε τις ανακοινώσεις της κ.λπ., αλλά προφανώς πήρε και την απάντησή της».

«Στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς – Μακριά από εμάς ο σεξισμός»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε παράλληλα να αντιστρέψει την κατηγορία που δέχθηκε, επιμένοντας ότι ο επίμαχος όρος είχε χρησιμοποιηθεί πρώτα από την Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Οι κοκορομαχίες δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Ωστόσο, στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Αν η προσβολή ήταν ο όρος “χαριεντίζομαι”, πρώτα προήλθε από την κ. Σδούκου και, μάλιστα, για μια γυναίκα εν απουσία της αλλά και για έναν άνδρα».

Ο ίδιος απέρριψε την καταγγελία περί σεξισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μακριά από εμάς ο σεξισμός».

«Ούτε συμμερίζομαι το επιχείρημα ότι η γυναίκα μπορεί να χαρακτηρίζει με συγκεκριμένο όρο έναν άντρα και να μην αποτελεί προσβολή, αλλά όταν χρησιμοποιεί ο άντρας προς τη γυναίκα τον αντίστοιχο ίδιο όρο, να θεωρείται σεξισμός», πρόσθεσε.

Κατά τον Νικόλα Φαραντούρη, είναι «εξαιρετικά παράδοξο» η ίδια διατύπωση να αξιολογείται διαφορετικά αναλόγως του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. «Όταν επιστρέφεις το νόμισμα σε κάποιον που σε έχει πληρώσει με αυτό το νόμισμα, να θεωρείται υποτιμητικό ή απαξιωτικό, αλλά όταν πληρώνει με το ίδιο νόμισμα ο ίδιος, να μην είναι», σημείωσε.

«Για μένα το θέμα είναι λήξαν»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η αφετηρία της σύγκρουσης βρίσκεται σε όσα είχε πει νωρίτερα η Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Αν δείτε το βίντεο, όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Σδούκου είπε ότι εγώ χαριεντιζόμουν με την κ. Καρυστιανού. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε, αλλά προφανώς η ίδια γνώριζε τι εννοούσε», είπε.

Και κατέληξε ως προς τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση: «Νομίζω ότι το θέμα είναι λήξαν. Πάντως, εγώ αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά».

Για Ανδρουλάκη: «Μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και πρωθυπουργό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Νικόλας Φαραντούρης τοποθετήθηκε και για το πολιτικό σκηνικό, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και στην προοπτική διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ.

«Μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και πρωθυπουργό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα ήταν μια πολύ καλύτερη κυβέρνηση», ανέφερε.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι γνωρίζει την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από τη θητεία του στις Βρυξέλλες: «Έχω δει την πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή και γνωρίζω ποια ήταν η παρουσία του. Ήταν ένας εξαιρετικός ευρωβουλευτής».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα στιβαρό κόμμα, με συγκρότηση και θέσεις και αξίζει τον κόπο να τιμηθεί από τον λαό, ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας», πρόσθεσε.

Το on air επεισόδιο Φαραντούρη – Σδούκου

Η σύγκρουση ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026), κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο OPEN για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Στη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε στην Αλεξάνδρα Σδούκου ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ να χαρακτηρίζει τη διατύπωση «υποτιμητική και σεξιστική» και να ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Φαραντούρης αντέτεινε ότι είχε προηγηθεί αναφορά της Σδούκου πως ο ίδιος «χαριεντιζόταν» με τη Μαρία Καρυστιανού και υποστήριξε ότι η δική του απάντηση είχε αποκλειστικά πολιτικό περιεχόμενο. Η Αλεξάνδρα Σδούκου επανήλθε δημοσιοποιώντας την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία από το 1997, απαντώντας στην αναφορά του ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «κόκκινες γραμμές» στον δημόσιο διάλογο και καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».