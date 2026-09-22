Μαρινάκης για Τσίπρα: Κάνει καλύτερα βίντεο απ’ ότι κυβερνά τον τόπο – Παλιό το κόλπο να τάζεις εκ του ασφαλούς για να γίνεις ευχάριστος

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στο βίντεο με τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ με το οποίο πρότεινε: Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ., μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

«Σε κάθε περίπτωση», τόνισε, ο Αλέξης Τσίπρας «η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο». Με ειρωνικό τρόπο ήρθε η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.

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«Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας να τα βάλει σε σειρά και να λύσει όχι μόνο τα προβλήματα των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων. Είναι παλιό το κόλπο να λες εκ του ασφαλούς πράγματα για να γίνεις ευχάριστος. Η μόνη διαφορά είναι ότι κυβέρνησε», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Αν ήμασταν καλύτερα τότε όπως λέει γιατί έστειλε στον εξώστη και εξαφάνισε όλους όσους κυβέρνησε μαζί τους; Προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία».

Συνέχισε λέγοντας: «Τι είχε κάνει με τους φόρους στα καύσιμα; Αύξησε τον ΕΦΚ στην αμόλυβδη από το 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από τα 330 στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 στα 410 ευρώ ανά χίλια λίτρα, στο υγραέριο κίνησης από τα 330 στα 430 ανά 1000 λίτρα και στο diesel από τα 330 στα 430 ανά 1000 λίτρα. Επιπλέον αύξησε και το ΦΠΑ συνολικά επιπλέον αυτών των αυξήσεων. Άρα κάνει καλύτερα βίντεο απ’ ότι κυβερνά τον τόπο».

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Εξηγώντας τι έχει γίνει επί διακυβέρνησης ΝΔ σημείωσε: «Εμείς μετά από τόσες κρίσεις έχουμε μειώσει 91 φορολογικούς συντελεστές». Είπε ακόμα ότι «προφανώς και μπορούμε να μειώσουμε την τιμή αλλά χρειάζεται άδεια η χώρα να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση από τις οροφές δαπανών».

Υπάρχουν πατριωτικές φοροελαφρύνσεις και όχι πατριωτικοί φόροι, είπε σχολιάζοντας τα περί πατριωτικού φόρου που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ξεκινάμε από το πετρέλαιο θέρμανσης και προσπαθούμε να πάει πιο κάτω όσο γίνεται από το 1,75 και όσες παρεμβάσεις κάνουμε, γίνονται γιατί υπάρχει η δυνατότητα λόγω της πολιτικής μας».