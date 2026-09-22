Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Αλκέτ Ριζάι: Θα διαφωνούσα να πάρει άδεια αλλά είναι θέμα του νόμου

Στην υπόθεση απόδρασης του Αλκέτ Ριζάι αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (22.9.26).

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε με αιχμές στον τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Μαρίνο Σκανδάμη, με αφορμή την κριτική που έχει ασκηθεί για τη χορήγηση άδειας στον Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του και αναζητείται από τις Αρχές. Σημειώνεται ότι ο Ριζάι παραμένει άφαντος καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από την άδεια που είχε λάβει και έληγε στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο Αλβανός βαρυποινίτης συνολικά, είχε λάβει 16 άδειες από τις φυλακές.

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«Ο κύριος Σκανδάμης τι θέλει τώρα; Ο κύριος Σκανδάμης, επί των ημερών του όταν ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν έδινε άδεια στους καταδίκους; Είναι κατά της αδειοδότησης άδειας σε καταδίκους; Των φυλακισμένων; Όχι, να μας το πει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή; Αλήθεια, πού απευθύνονται; Τι νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν με αυτό το θέμα; Εκ του ασφαλούς απευθύνουν κατηγορίες;».

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Κάλεσε, μάλιστα, τον Μαρίνο Σκανδάμη να απαντήσει εάν, κατά τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμμετείχε στη διαδικασία χορήγησης αδειών σε κρατουμένους.

«Τον ρωτώ λοιπόν, έδινε ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης άδειες και μάλιστα ήταν ο ίδιος επικεφαλής της επιτροπής αυτής που έδινε άδειες στους κρατούμενους, μαζί με τον εισαγγελέα και μαζί με τον διευθυντή των φυλακών; Ναι ή όχι; Και τι μας λέει τώρα;»

Αναφερόμενος ειδικά στον Ριζάι, σημείωσε:

«Δεκαέξι άδειες είχε πάρει ο Ριζάι. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με τον συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου».

«Θα συλληφθεί, όπως συλλαμβάνονται όλοι, και θα δείτε στη συνέχεια πόσο η κεκτημένη ταχύτητα της αστυνομίας πόσες ακόμα επιτυχίες θα έχει», σχολίασε.

Αναφερόμενος στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας είπε πως «κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι οι συλλήψεις εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια και από αυτούς όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους ή κάποιοι είναι προφυλακισμένοι ή κάποιοι κατάδικοι και αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας. Ένα μέρος από αυτούς -30-35%- είναι υπότροποι, ναρκομανείς, εθισμένοι στις ουσίες, ψυχοπαθείς».

Μιλώντας τέλος για τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι σε όλη την Ευρώπη, σε εμάς ασκείται από τους Ρομά. Πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης».

«Πριν από 15 ημέρες έγινε μεγάλη σύσκεψη για να φτιάξουμε ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της ηλεκτρονικής απάτης στο ελληνικό FBI με 13 δράσεις», κατέληξε.