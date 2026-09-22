Παύλος Μαρινάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Σήμερα έχουμε περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες στο Εθνικό Μητρώο

Τη σημασία του εθελοντή δότη τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών», σήμερα Τρίτη (22.9.26).

Σε βίντεό του στα social media ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει πως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών στο Εθνικό Μητρώο, υπογραμμίζοντας πως 2024 η χώρα μας βρέθηκε από την 55η στην ένατη θέση παγκοσμίως, αναλογικά με τον πληθυσμό της στους HLA, δηλαδή στους τυποποιημένους μη συγγενείς δότες.

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«Ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει κάπου στον κόσμο ένας άνθρωπος που περιμένει ακριβώς εσένα; Και ότι μπορείς να γίνεις ο άνθρωπος που θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Πάμε να δούμε τρία ενδιαφέροντα στοιχεία που είμαι σίγουρος πως δεν γνώριζες», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνεχίζει:

«Πρώτον, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία υγείας των ΗΠΑ πάνω από το 70% των ασθενών δεν έχει πλήρως συμβατό δότη μέσα στην οικογένειά του, οπότε βασίζεται σε άγνωστο δότη. Γι’ αυτό τα μητρώα εθελοντών δοτών είναι κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας».

«Δεύτερον, μία μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων του αίματος μπορεί να θεραπεύσει ή να αντιμετωπίσει πάνω από 75 διαφορετικές ασθένειες. Οπότε μία σου ενέργεια μπορεί να δώσει λύση σε δεκάδες ανθρώπους».

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@pavlos_marinakis Ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει κάπου στον κόσμο ένας άνθρωπος που περιμένει ακριβώς εσένα; 💙22 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Ενημερώσου. Γίνε εθελοντής δότης. ♬ original sound – Pavlos Marinakis

«Τρίτον και αυτό που πρέπει να μας κάνει όλους περήφανους. Σήμερα έχουμε περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες στο Εθνικό Μητρώο. Και το 2024 η Ελλάδα βρέθηκε από την 55η στην ένατη θέση παγκοσμίως, αναλογικά με τον πληθυσμό της στους HLA, δηλαδή στους τυποποιημένους μη συγγενείς δότες».

«Είχαμε προσπαθήσει να συμβάλουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Το 2020 όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ μαζί με τη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινήσαμε την καμπάνια “Η ζωή δεν μπορεί να περιμένει – γινόμαστε δότες μυελού των οστών”», επισημαίνει.

«Και συνεχίσαμε την προσπάθεια και μέσα στην πανδημία, γιατί πράγματι η ζωή δεν μπορούσε να περιμένει. Όμως αυτή δεν είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ή μιας οργάνωσης. Είναι η ιστορία χιλιάδων ανθρώπων. Των επιστημόνων, των Κέντρων Δοτών, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, όλων όσοι κινητοποιούν την κοινωνία και κυρίως των ίδιων των εθελοντών. Ενημερώσου. Γίνε εθελοντής δότης», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.