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Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη: Μετά από 8 χρόνια βλέπω υπουργούς με αλαζονεία, είναι ώρα να «ξεκαβαλικέψουν»

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και την ανασφάλεια, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα»
Ντόρα Μπακογιάννη: Μετά από 8 χρόνια βλέπω υπουργούς με αλαζονεία, είναι ώρα να «ξεκαβαλικέψουν»
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«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει, σου λέει κάποιος “αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός θα πάθει κάτι η Ελλάδα” αλλά από την άλλη όμως υπάρχει η πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση» σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ σημείωσε: «Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονεία, είναι ώρα να την αφήσουν, να ξεκαβαλικέψουν όπως είχε πει ο πατέρας μου. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και πρέπει να κοπούν και γρήγορα γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει δίκιο»

«Εγώ πολιτεύτηκα έχοντας αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια οργανωμένη κατάσταση από απέναντι παρέδιδες το υπουργείο σε κάποιον που ήξερες ότι γνώριζε το αντικείμενο. Τώρα αυτός ο πολυκερματισμός βγάζει μια γενικότερη άρνηση αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Αυτοί που στρέφονται κατά της πολιτική δεν αντιλαμβάνονται ότι τα πάντα είναι πολιτική» πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και την ανασφάλεια, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Η σύγκριση θα είναι μεταξύ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αν ο κόσμος προτιμά να έχει τον Ανδρουλάκη να μιλάει στις ΗΠΑ ή τον Τσίπρα να ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, ας τους στείλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους δύο, και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά».

Τέλος, σχολίασε όσα προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια στα καύσιμα, η πρώην υπουργός είπε «αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας γιατί το όριο δαπανών το ξέρουν και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας».

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