Ντόρα Μπακογιάννη: Μετά από 8 χρόνια βλέπω υπουργούς με αλαζονεία, είναι ώρα να «ξεκαβαλικέψουν»

«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει, σου λέει κάποιος “αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός θα πάθει κάτι η Ελλάδα” αλλά από την άλλη όμως υπάρχει η πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση» σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ σημείωσε: «Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονεία, είναι ώρα να την αφήσουν, να ξεκαβαλικέψουν όπως είχε πει ο πατέρας μου. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και πρέπει να κοπούν και γρήγορα γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει δίκιο»

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«Εγώ πολιτεύτηκα έχοντας αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια οργανωμένη κατάσταση από απέναντι παρέδιδες το υπουργείο σε κάποιον που ήξερες ότι γνώριζε το αντικείμενο. Τώρα αυτός ο πολυκερματισμός βγάζει μια γενικότερη άρνηση αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Αυτοί που στρέφονται κατά της πολιτική δεν αντιλαμβάνονται ότι τα πάντα είναι πολιτική» πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και την ανασφάλεια, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Η σύγκριση θα είναι μεταξύ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αν ο κόσμος προτιμά να έχει τον Ανδρουλάκη να μιλάει στις ΗΠΑ ή τον Τσίπρα να ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, ας τους στείλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους δύο, και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά».

Τέλος, σχολίασε όσα προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια στα καύσιμα, η πρώην υπουργός είπε «αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας γιατί το όριο δαπανών το ξέρουν και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας».