Πολιτική

Μητσοτάκης για προσφορά Chevron και Helleniq Energy: «Η καλύτερη απόδειξη του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας»

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Λίγη ώρα μετά την επίσημη προσφορά της Chevron και της Helleniq Energy για την αξιοποίηση θαλάσσιων οικοπέδων για έρευνες υδρογονανθράκων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο γεγονός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε σχετικά με τις έρευνες από τις δύο εταιρείες Chevron και της Helleniq Energy πως «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

Επιπλέον, τόνισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται πλέον σε έναν σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο και είπε πως αύριο Πέμπτη, 11.09.2025, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό που χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας.

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν σήμερα Τετάρτη (10.9.2025) προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα ότι ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός, η Chevron, μαζί με την Hellenic Energy, κατέθεσαν επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νότια της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχτώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον αμερικανό υπουργό που χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς το στρατηγικό γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Πολιτική
Πολιτική:
