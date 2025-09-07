Μητσοτάκης για Σαμαρά: «Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα – Τον βλέπω σαν έναν πατέρα που έχασε το παιδί του»

Τον απόλυτο σεβασμό του στον Αντώνη Σαμαρά έδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ για τη σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και τον Κώστα Καραμανλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να απαντήσει πολιτικά, όπως χαρακτηριστικά είπε, για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει ακόμα νωπό το πένθος από τον χαμό της κόρης του.

«Καταρχάς, εγώ για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Κι αυτό τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γιατί είναι πολύ νωπό. Αυτή η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Θα πω ότι η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μία μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι μιας παράταξης, η οποία σήμερα η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει», ήταν η απάντηση που έδωσε.

«Να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που κάνατε μόλις;», ρωτήθηκε στη συνέχεια από τον δημοσιογράφο.

«Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε», ήταν η αντίδραση του κ. Μητσοτάκη.