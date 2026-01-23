Μητσοτάκης στο Euronews: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της – Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται περίπλοκες

Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής και της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ. Ερωτηθείς για όλα όσα συζητήθηκαν είπε: «Αυτές οι Σύνοδοι είναι περίπλοκες και αν συμπεριλάβετε και την Ύπατη Αρμοστή αλλά κα τον πρόεδρο του συμβουλίου αλλά και της επιτροπής χρειάζεται πολύς χρόνος σε αυτές τις συνεδριάσεις».

«Νομίζω ότι χθες έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Παρά την ανησυχία ότι υπάρχει μια αίσθηση σκοπού για την Ευρώπη να αναλάβει δράση η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και φυσικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε. Νομίζω ότι είναι καλό που έκανε σχόλια για να δείξει ξεκάθαρα ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ πολύ θετικό το ότι η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη ίσως με μια εξαίρεση για να υπερασπιστεί τη Δανία και την Γροιλανδία. Η εξαίρεση είναι η Ουγγαρία. Αυτό συνέβη τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη. Αλλά νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα» συνέχισε.

Για τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Φίτσο, είπε: «Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και να επιλύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.

Πρέπει να είμαστε όλοι εγκάρδιοι και με σεβασμό και αυτό ισχύει και για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης. Αυτό αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας χωρίς συμβούλους χωρίς τηλέφωνα και σε αυτή την περίπτωση χωρίς συμπεράσματα γεγονός που διευκολύνει να είμαστε πολύ ανοικτοί και περιστασιακά αρκετά ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης τόνισε πως: «Η συναίνεση είναι ότι αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνει κατά πολύ την εντολή του του ΣΑ του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Τραμπ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που έχει αποφασιστεί είναι κάτι στο οποίο δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για την Γάζα. Αν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε ε τις ΗΠΑ αλλά μόνο για την Γάζα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα χαιρόταν να αναλάβει την πρωτοβουλία για την επίτευξη συναίνεσης. Δε νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό που έχει ανακοινωθεί έως τώρα αλλά πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία στο μέλλον της Γάζας».

Τέλος για τη συμφωνία Mercosur τόνισε: «Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα. Θα πάω στην Ινδία σε μερικές βδομάδες. Πρέπει να παγιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις και με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε ηγέτες στη ναυτιλία και έχουμε κάθε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοούν το ελεύθερο εμπόριο».