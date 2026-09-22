ΠΑΣΟΚ: Δύο αναγκαστικές διευκρινίσεις σε λίγες ώρες – Ενόχληση από τις δηλώσεις Αυλωνίτη και Φαραντούρη

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζουν κάθε νέα μεταγραφή στο κόμμα τους, και να πληθαίνουν οι εισηγήσεις για ανακοίνωση και των επόμενων άμεσα, κυρίως με στόχο ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι να αρχίσουν να «τρέχουν» για τις περιφέρειές τους, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στον δρόμο προς τις εκλογές, αλλά προέχει να μπει φρένο στα λάθη.

Η προτροπή του Νίκου Ανδρουλάκη προ ημερών, στον απόηχο των δηλώσεων Πάνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού κανείς στο ΠΑΣΟΚ δε θέλει να χαλάσει το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στον απόηχο της 3ης Σεπτέμβρη και της ΔΕΘ.

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Και όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο χθες, χρειάστηκαν περισσότερες από μία… διευκρινιστικές δηλώσεις, που δεν ήρθαν ωστόσο μόνες τους, αλλά μετά από «παρότρυνση» της Χαριλάου Τρικούπη. Και στις δύο περιπτώσεις, δε, πρωταγωνιστές ήταν στελέχη που αποτελούν «μεταγραφές» για το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη, μάλιστα, πρωταγωνίστησε ο άρτι αφιχθείς στην «πράσινη» ΚΟ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλας Φαραντούρης.

Το πρώτο τηλεφώνημα με στόχο να μαζευτούν οι δηλώσεις του περί δυνατότητας συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ και όχι μόνο, είχε αποδέκτη τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ήταν λίγο αφού, ο βουλευτής, μιλώντας στον Αθήνα 9,84, είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, αφήνοντας μάλιστα απέξω, εφόσον υπάρξει δυνατότητα για κυβερνητική συνεργασία, τους «εγωισμούς», τις «αυτονομίες» και τις «αυτοτέλειες». Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το νέο του κόμμα θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με την Πλεύση Ελευθερίας, παρά το ιδιόμορφο του χαρακτήρα της, όπως είπε, που έχει όμως και μία δυναμικότητα.

Το… μάζεμα δεν άργησε να έρθει με τον κ. Αυλωνίτη, να διευκρινίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στη δήλωσή του εξηγεί πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της ΝΔ, αλλά και πως «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή». Καλούσε δε, τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα.

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Η δεύτερη… παρεξήγηση δεν άργησε να έρθει. Αυτή τη φορά ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης, που ψέγοντας, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με ‘τσαρλατάνους’, δέχθηκε επίθεση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ότι δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο ίδιος «χαριεντιζόταν» με την Μαρία Καρυστιανού – γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί – προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Φαραντούρης απάντησε καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κ. Σδούκου δικά της «χαριεντίσματα» με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμιγώς πολιτικά. «Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου.

Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με κάποιους πάντως να παρατηρούν αργά το βράδυ ότι η ανάγκη τόσων διευκρινίσεων είναι προβληματική, ειδικά αν έχουμε, όπως όλα δείχνουν, πολλούς μήνες προεκλογικής περιόδου ακόμα μπροστά μας.