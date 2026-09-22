Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δύο αναγκαστικές διευκρινίσεις σε λίγες ώρες – Ενόχληση από τις δηλώσεις Αυλωνίτη και Φαραντούρη

Και στις δύο περιπτώσεις, δε, πρωταγωνιστές ήταν στελέχη που αποτελούν «μεταγραφές» για το ΠΑΣΟΚ
O Νίκος Ανδρουλάκης
O Νίκος Ανδρουλάκης ( ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζουν κάθε νέα μεταγραφή στο κόμμα τους, και να πληθαίνουν οι εισηγήσεις για ανακοίνωση και των επόμενων άμεσα, κυρίως με στόχο ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι να αρχίσουν να «τρέχουν» για τις περιφέρειές τους, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στον δρόμο προς τις εκλογές, αλλά προέχει να μπει φρένο στα λάθη.

Η προτροπή του Νίκου Ανδρουλάκη προ ημερών, στον απόηχο των δηλώσεων Πάνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού κανείς στο ΠΑΣΟΚ δε θέλει να χαλάσει το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στον απόηχο της 3ης Σεπτέμβρη και της ΔΕΘ.

Και όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο χθες, χρειάστηκαν περισσότερες από μία… διευκρινιστικές δηλώσεις, που δεν ήρθαν ωστόσο μόνες τους, αλλά μετά από «παρότρυνση» της Χαριλάου Τρικούπη. Και στις δύο περιπτώσεις, δε, πρωταγωνιστές ήταν στελέχη που αποτελούν «μεταγραφές» για το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη, μάλιστα, πρωταγωνίστησε ο άρτι αφιχθείς στην «πράσινη» ΚΟ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλας Φαραντούρης.

Το πρώτο τηλεφώνημα με στόχο να μαζευτούν οι δηλώσεις του περί δυνατότητας συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ και όχι μόνο, είχε αποδέκτη τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ήταν λίγο αφού, ο βουλευτής, μιλώντας στον Αθήνα 9,84, είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, αφήνοντας μάλιστα απέξω, εφόσον υπάρξει δυνατότητα για κυβερνητική συνεργασία, τους «εγωισμούς», τις «αυτονομίες» και τις «αυτοτέλειες». Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το νέο του κόμμα θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με την Πλεύση Ελευθερίας, παρά το ιδιόμορφο του χαρακτήρα της, όπως είπε, που έχει όμως και μία δυναμικότητα.

Το… μάζεμα δεν άργησε να έρθει με τον κ. Αυλωνίτη, να διευκρινίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στη δήλωσή του εξηγεί πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της ΝΔ, αλλά και πως «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή». Καλούσε δε, τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα.

Η δεύτερη… παρεξήγηση δεν άργησε να έρθει. Αυτή τη φορά ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης, που ψέγοντας, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με ‘τσαρλατάνους’, δέχθηκε επίθεση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ότι δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο ίδιος «χαριεντιζόταν» με την Μαρία Καρυστιανού – γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί – προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Φαραντούρης απάντησε καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κ. Σδούκου δικά της «χαριεντίσματα» με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμιγώς πολιτικά. «Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου.

Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με κάποιους πάντως να παρατηρούν αργά το βράδυ ότι η ανάγκη τόσων διευκρινίσεων είναι προβληματική, ειδικά αν έχουμε, όπως όλα δείχνουν, πολλούς μήνες προεκλογικής περιόδου ακόμα μπροστά μας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
161
126
91
80
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης για Τσίπρα: Κάνει καλύτερα βίντεο απ’ ότι κυβερνά τον τόπο – Παλιό το κόλπο να τάζεις εκ του ασφαλούς για να γίνεις ευχάριστος
«Αν ήμασταν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ όπως λέει γιατί έστειλε στον εξώστη και εξαφάνισε όλους όσους κυβέρνησε μαζί τους; Προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία»
Παύλος Μαρινάκης
ΕΛΑΣ: Το 87,1% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια
Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση φέρνει η ΕΛ.Α.Σ. τη φτώχεια, την ακρίβεια και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, αξιοποιώντας τα δυσμενή συγκριτικά στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ
Αλέξης Τσίπρας, ΕΛΑΣ 7
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δημοσκοπήσεις το Μέγαρο Μαξίμου – Ποντάρουν στα μέτρα και την αξιοπιστία για τις εκλογές
Ο στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία, χωρίς ωστόσο κανείς να παραγνωρίζει ότι καταλυτικό ρόλο για την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων θα παίξει και το θέμα της ακρίβειας
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού 11
Newsit logo
Newsit logo