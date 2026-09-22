Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δημοσκοπήσεις το Μέγαρο Μαξίμου – Ποντάρουν στα μέτρα και την αξιοπιστία για τις εκλογές

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και αυτές που διεξάγονται για το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να μη σκορπούν χαμόγελα στη ΝΔ – καθώς η αυτοδυναμία δεν είναι ορατή αυτή τη στιγμή – ωστόσο στο κυβερνητικό «στρατόπεδο» υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η εικόνα θα αλλάξει όταν θα αρχίσουν τα εφαρμόζονται τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν με έμφαση ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προηγούμενη ΔΕΘ είχε δημοσκοπικό αντίκρισμα μετά τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και οι πολίτες είδαν τα οφέλη στην τσέπη τους. Παράλληλα, ποντάρουν και στη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ που σήμερα κινείται σε χαμηλά επίπεδα, περί του 65%, σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις.

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Το «χαρτί» της αξιοπιστίας

Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι καταλυτικός στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΝΔ στο δρόμο προς τις κάλπες.

Και είναι ξεκάθαρο ότι το «χαρτί» που θα προβάλλει το Μαξίμου σε αυτό το δρόμο, είναι το χαρτί της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, καταλογίζοντας, από την άλλη, στην αντιπολίτευση, ακοστολόγητη και ακατάσχετη παραχολογία «που θα έβαζε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας».

Υπεροχή Μητσοτάκη

Και στη χθεσινή δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, στο ερώτημα ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27%. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, καταγράφεται στο 14,5% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο 12,5%. Το 40% απαντά «κανένας», ενώ το 6% δεν παίρνει θέση.

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Στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν και τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν τους πολίτες, σε ποσοστό 65% να δηλώνουν ότι όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός το 2025 υλοποιήθηκαν ή μάλλον υλοποιήθηκαν, αλλά και τα ευρήματα που δείχνουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης υπερέχει κατά πολύ του Αλέξη Τσίπρα στην αξιολόγηση της παρουσίας τους στη Δ.Ε.Θ..

Δημοσκόπηση Alco – Πρόθεση ψήφου

Στη δημοσκόπηση της Alco που δημοσιοποιήθηκε χθες, 15 ημέρες μετά τις εξαγγελίες της Δ.Ε.Θ., στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. ενισχύεται ελαφρά και συγκεντρώνει ποσοστό 24,3%, από 24% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Μικρή πτώση για την ΕΛ.Α.Σ. με ποσοστό 14,4%, έναντι 14,7%, ενώ άνοδο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, από 10,4%.

Η διαφορά της Ν.Δ. από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., διαμορφώνεται έτσι στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ μειώνει τη διαφορά του από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 3,3 μονάδες, από 4,3 στην προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4% (από 6,7%), το ΚΚΕ με 6,2% (από 6,4%), η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% (από 3,1%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 3,1%, με κατακόρυφη πτώση της απήχησης της κατά περίπου 60%, καθώς στην προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό της ήταν στο 7,8%.

Κάτω από τον πήχυ του 3% για είσοδο στη Βουλή καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,6% (από 2,2%), η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,2% (από 2,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% (από 1,3), η Νίκη με 1,3% (από 1,4%) και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 0,7% (από 1%).

Ο παράγοντας «αναποφάσιστοι»

Μεγάλο παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων που καταγράφεται στο 15,3%, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα», καθώς από το 2.9% έφτασε στο 6,9%.

Σε αυτό τα κοινά οι δημοσκόποι βλέπουν ότι μπορεί να «αλιεύσει» ψήφους το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ σε αυτά «ποντάρει» και ο Ηλίας Κασιδιάρης, αν (!) και εφόσον καταφέρει να μετάσχει στις εκλογές.

Ο ρόλο της ακρίβειας

Ο στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία, χωρίς ωστόσο κανείς να παραγνωρίζει ότι καταλυτικό ρόλο για την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων θα παίξει και το θέμα της ακρίβειας. Ένας «άγνωστος Χ» παράγοντας αυτή τη στιγμή, καθώς κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθούν οι τιμές στην ενέργεια.