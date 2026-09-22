Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Silicon Valley: H χειραψία με το ρομπότ της Tesla και το high five

Στη Silicon Valley και στις εγκαταστάσεις σημαντικών εγκαταστάσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Tesla και της Nvidia στην Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με στελέχη της Sequoia Capital. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές, η ρομποτική, καθώς και οι νέες εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής.

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Στην Tesla και το πρόγραμμα Optimus

Στο Palo Alto, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την έδρα της Tesla, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας.

Η Tesla δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα και την ενέργεια, ενώ αναπτύσσει και τεχνολογίες ανθρωποειδούς ρομποτικής μέσω του προγράμματος Optimus.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος Optimus. Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει Έλληνες εργαζομένους στην εταιρεία, ενώ συναντήθηκε και με ρομπότ όπου αντάλλαξε και χειραψία.

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Στην Nvidia για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας και συζήτησε για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οικοδεσπότης της συνάντησης ήταν ο John Josephakis, Global Vice President for Business Development της Nvidia. Στη συζήτηση τέθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί το οικοσύστημά της για να στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί και συστήματα υπολογιστικής.

Η Nvidia συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Συναντήσεις με επενδυτές στη Sequoia Capital

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβανόταν και επίσκεψη στη Sequoia Capital, έναν από τους σημαντικούς επενδυτικούς οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συνάντηση με οικοδεσπότες τους Konstantine Buhler και Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, στην οποία έλαβαν μέρος επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις νέες εφαρμογές της AI σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.