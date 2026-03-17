Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η δολοφονία στην Καλαμαριά εμφανίζει οπαδικό υπόβαθρο

Η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισημαίνοντας ότι θα ανοίξει εκ νέου φάκελος που αφορά εγκληματικές ομάδες που δρουν έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μετά την στυγερή δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό, αλλά και για το πως προχωράει η αντιμετώπιση της αθλητικής βίας μετά τον νέο αθλητικό νόμο.

Με εντολή εποπτεύοντα εισαγγελέα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη ανοίγει εκ νέου έναν φάκελο που αφορά εγκληματικές ομάδες που δρουν έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στρατολογούν ακόμα και ανήλικους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκνομες δράσεις τους όσον αφορά την διακίνηση και πώληση ναρκωτικών, όπλων κλπ.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, παρότι οι αθλητικοί χώροι είναι καθαροί από τέτοιες ομάδες και οι πολίτες απολαμβάνουν τα σπορ μαζί με τις οικογένειες τους η δράση αυτών των ομάδων που με τον μανδύα των παλιών συνδέσμων συνεχίζουν να δρουν σκορπώντας και τη βία.

«Αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παλιές δομές των οργανωμένων φιλάθλων, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να βιαιοπραγούν και κάθε άλλη δραστηριότητα, αυτό όλο το εγχείρημα που επιχειρούν θα μας βρουν απέναντι και θα βρουν απέναντι το νόμο. Για το λόγο αυτό ο εποπτεύων εισαγγελέας διέταξε το άνοιγμα δικογραφίας (προκαταρκτική) για να διαπιστωθούν πράξεις ομάδων που κινούνται μακριά από αθλητικούς χώρους να τεθούν υπό παρακολούθηση υπό έλεγχο, να εξαρθρωθούν και να διαλυθούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι οι ομάδες αυτές όπως και αυτές που εξαρθρώθηκαν αποτελούνται από νεαρά άτομα που λειτουργούν ως βραχίονες ή ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος με κύριο χαρακτηριστικό τη βία.

Ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης ακόμα ανέφερε ότι επίκειται αλλαγή και πρόσθεση νέων διατάξεων στον υφιστάμενο αθλητικού νόμο προκειμένου να τιμωρούνται όσοι ενήλικοι στρατολογούν ανήλικους και πολύ νεαρά άτομα και τα οποία τα χρησιμοποιούν για τις εγκληματικές πράξεις τους.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κλεομένης είπε ότι η εικόνα που έχει η Αστυνομία μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου.

«Το τμήμα Δίωξης κατά εγκλημάτων ζωής και ιδιοκτησίας που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, η υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο της κυρίας ανάκρισης και παράλληλα διενεργεί αυτοτελώς έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε πλήρη στοιχεία. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου αλλά όλα αυτά ανήκουν στην ανάκριση», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Τέλος ο κ. Υπουργός έδωσε στοιχεία όσον αφορά την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας στη Θεσσαλονίκης και είπε ότι από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και σήμερα που εφαρμόζεται ο νέος αθλητικός νόμος έγιναν 1593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 άτομα κατηγορήθηκαν εκ των οποίων τα 13 είναι προφυλακισμένα. Ανέφερε ότι εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις εκ των οποίων οι 2 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και η 3η σε αδικήματα σε βάρος σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων.

«Οι υπηρεσίες έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν γύρω και μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις διακινώντας ναρκωτικά, όπλα κάνοντας κλοπές, διαρρήξεις κλπ. Έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και πολλοί εξ αυτών προφυλακισμένοι ή με περιοριστικά μέτρα», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.