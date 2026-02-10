Συμβαίνει τώρα:
Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Συγκροτείται Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και τη συντήρησή του

Τα πέντε πρόσωπα που την συγκροτούν - Έξι μήνες θα είναι η διάρκεια της θητείας τους
Η Προεδρική Φρουρά μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Η Προεδρική Φρουρά μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI

Στα τέλη Οκτωβρίου 2025, η Βουλή υπερψήφισε την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, με τις αρμοδιότητες συντήρησης και ανάδειξης του να περνάνε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η φύλαξή του στην Αστυνομία και πλέον δημιουργείται αρμόδια επιτροπή.

Ειδικότερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία συγκροτείται Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούν οι:

α) Αντώνιος Οικονόμου, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως πρόεδρος.

β) Αντιστράτηγος Ιωάννης Κορωνάκης, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλος.

γ) Κωνσταντίνα Σιούντρη, Μόνιμη υπάλληλος (ΜΥ) Α’ βαθμού του Κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του υπουργείου Πολιτισμού, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, ως μέλος.

δ) Μαρία Μερτζάνη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α’ βαθμού του Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων – Έργων Τέχνης του υπουργείου Πολιτισμού, προϊσταμένη της διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως μέλος.

ε) Κωνσταντίνος Βαρώτσος, καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εικαστικός, ως μέλος εγνωσμένου κύρους, σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι εξάμηνη.

