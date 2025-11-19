Πολιτική

«Μόνο με τα πρώτα βιβλία για τον Χάρι Πότερ μπορούν να συγκριθούν οι προπωλήσεις της ”Ιθάκης” του Αλέξη Τσίπρα»

Όπως είπε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, το βιβλίο είναι ένα «πολιτικό θρίλερ» και αποτελεί το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»

Αντίστροφη μέτρηση για να κυκλοφορήσει η «Ιθάκη», το απολογιστικό βιβλίο που έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και θα εκδοθεί από τον οίκο Gutenberg. Μάλιστα, τα πρώτα στοιχεία για τον αριθμό των προπωλήσεων το συγκρίνουν ακόμη και με τα βιβλία του Χάρι Πότερ.

Ενδεικτικά, ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, αποκαλύπτει πως τα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» τα οποία έχουν προπωληθεί ξεπερνούν τα 5.000, παραπέμποντας σε αντίστοιχους αριθμούς της σειράς best seller του Χάρι Πότερ.

«Η ζήτηση έχει ξεπεράσει το 100% της προβλεπόμενης σε σχέση με αντίστοιχα βιβλία. Μάλιστα κάναμε ανατύπωση πριν την κυκλοφορία του βιβλίου», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ERTnews την Τετάρτη (19.11.2025).

«Πριν έναν μήνα μάς έλεγαν οι βιβλιοπώλες ότι οι προπαραγγελίες φτάνουν στα επίπεδα του Χάρι Πότερ. Τώρα έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ», προσέθεσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε μάλιστα το βιβλίο ως ένα «πολιτικό θρίλερ», κάνοντας λόγο για το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς.

«Είναι ένα πολιτικό θρίλερ. Το έχω ζήσει και το έχουμε ζήσει και το ξαναζείς από την αρχή. Γιατί το λένε πολιτικό θρίλερ; Γιατί βλέπουμε τα ”απόνερα” αυτού του θρίλερ σήμερα. Για παράδειγμα η Γαλλία, μία πυρηνική δύναμη σέρνεται σήμερα από τις αγορές και ανεβοκατεβάζει πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία εκείνα τα χρόνια. Εμείς ήμασταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Με εμάς παίχτηκε ένα παγκόσμιο παιχνίδι με ”κόκκινα” δάνεια, με σπίτια, με ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους σε όλη την Ευρώπη, με ευρώ, με νότιες χώρες που στόχευσαν με θεσμούς που θέλαμε να υπάρχουν και να προασπίζουν τα δικαιώματα που δεν τα προασπίζουν. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει καταλήξει η Ευρώπη να μην έχει πυξίδα», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς και «ακόμα δεν ξέρω ποιοι θα το παρουσιάσουν», τόνισε, καταλήγοντας, ο Κωνσταντίνος Δαρδανός.

