Μπλόκα αγροτών: Εξετάζεται η παρέμβαση εισαγγελέα λίγο πριν τα Χριστούγεννα – Οι ανοιχτοί δρόμοι και τα «ελεύθερα» διόδια

Σε μια δύσκολη «εξίσωση», με τη λύση να παραμένει αγωνιωδώς, το μεγάλο ζητούμενο, εξελίσσεται το αγροτικό. Από τη μία, οι αγρότες που ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα αιτήματα τους.

Και από την άλλη, η κυβέρνηση η οποία απαντά πως έχει ικανοποιήσει ή θα ικανοποιήσει άμεσα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, με τα υπόλοιπα 7 να μην τίθενται καν στο τραπέζι, καθώς προσκρούουν είτε στους κανόνες των Βρυξελλών και στη λειτουργία της Κ.Α.Π., είτε στις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«”Ναι” στο διάλογο, “όχι” στο παράλογο»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και χθες, μέσω της Κυριακάτικης ανάρτησης του, απηύθυνε νέο μήνυμα για συνεννόηση.

«Επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο» έγραψε. «Η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Οι προειδοποιήσεις

Η κυβέρνηση «επενδύει» στην κοινωνική δυσαρέσκεια που εκτιμά ότι θα προκληθεί από τη συνέχιση των μπλόκων μέσα στα Χριστούγεννα. Γιατί μπορεί, όπως σημειώνουν στελέχη της, οι δρόμοι να μην κλείσουν εντελώς μέσα στις γιορτές, αλλά οι μετακινήσεις των πολιτών θα έχουν δυσκολίες, όπως και η μεταφορά αγαθών η οποία θα γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές, κάνουν αναφορά στις ακυρώσεις ταξιδιών μέσα στις γιορτές, με επιπτώσεις για τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, ενώ υπογραμμίζουν και την απογοήτευση συγγενών και φίλων που θα ήθελαν να γιορτάσουν μαζί.

Προς παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Μπορεί από σήμερα, τρία 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα, να σκληρύνει η στάση της Πολιτείας απέναντι στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα;

Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, εφόσον σήμερα δεν αποδώσουν οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης, να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση για παρακώληση των συγκοινωνιών.

«Ακόμη και 2 από τις 3 ή 4 λωρίδες να είναι κλειστές υπάρχει θέμα ασφάλειας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για το σύνολο της κοινωνίας» τονίζει με νόημα κυβερνητικός παράγοντας.

Όμως συνέπειες αναμένεται να υπάρξουν και σε σχέση με την πρωτοβουλία αγροτών να σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν ελεύθερα, χωρίς χρέωση τα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Η επισήμανση Μητσοτάκη

«Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει “να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε”, όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, στο κυριακάτικο μήνυμα του, διαμηνύοντας για άλλη μία φορά πως το πλαίσιο των αιτημάτων που μπορούν να ικανοποιηθούν είναι συγκεκριμένα και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα.

«Μετρούν» το πολιτικό κόστος

Στο κυβερνητικό επιτελείο η ανησυχία για το πολιτικό κόστος της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι εμφανής.

Η αρχική βεβαιότητα του Μεγάρου Μαξίμου ότι τα μπλόκα θα έχουν διαλυθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή θα έχουν προχωρήσει οι καταβολές των αποζημιώσεων, διαψεύστηκε.

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι όποιες παρασκηνιακές επαφές με τους «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές δεν έχουν αποδώσει καρπούς, και συνεχίζουν να μετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, εντείνει τον εκνευρισμό.

Επιπλέον, μόνο απαρατήρητο δεν περνά το γεγονός ότι τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βρίσκονται τα μπλόκα, ενίσχυσαν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι των παράνομων και παράτυπων επιδοτήσεων. Ενώ, η μεταρρύθμιση για την ένταξη του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ με στόχο να υπάρξει διαφάνεια στην κατανομή των ενισχύσεων, δεν βρήκε την απήχηση που περίμενε η κυβέρνηση ότι θα βρει στον αγροτο – κτηνοτροφικό κόσμο.

Πολλοί βουλευτές της ΝΔ ανοιχτά πλέον εκφράζουν φόβους για το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη «γαλάζια» παράταξη και τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος στις τελευταίες εθνικές εκλογές τη στήριξε σε συντριπτικό ποσοστό.