Μπλόκα αγροτών: «Τορπίλη» στον διάλογο με την κυβέρνηση βάζουν τα επεισόδια της Θεσσαλονίκης – Σκληραίνει τη στάση του το Μέγαρο Μαξίμου

Τα επεισόδια με αγρότες εναντίον αστυνομικών, στην περιοχή «Πράσινα Φανάρια» στη Θεσσαλονίκη, ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και να το αποκλείσουν, «τορπιλίζουν» κάθε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Το Μέγαρο Μαξίμου σε σκληρή γραμμή έσπευσε να θέσει τα όρια της κυβερνητικής ανοχής. «Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες (…). Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συναγερμός» στην κυβέρνηση

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση κινήθηκε στη γραμμή που είχε προαναγγείλει. Το μήνυμα της ήταν ότι δεν θα επιτραπεί να εξαπλωθούν τα μπλόκα των αγροτών σε λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία. Σε κρίσιμες υποδομές δηλαδή που σχετίζονται με ζωτικές λειτουργίες για το κράτος και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κίνδυνος να παραλύσει η οικονομική ζωή της χώρας, αλλά και η κοινωνική, μέσα στον γιορτινό Δεκέμβρη είναι ορατός και στο συρτάρι βρίσκονται έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια της Ελληνικής Αστυνομίας προς εφαρμογή, αν και εφόσον χρειαστεί, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός, όπως έγινε με τις εθνικές οδούς.

Τα «αγκάθια» και οι «προσδοκίες»

Παρ’ ότι στον διάλογο των δύο πλευρών μπαίνουν «αγκάθια», το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να προσεγγίζει με καρτερικότητα τις κινητοποιήσεις και να ζητά την κατανόηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, κάνοντας «αγώνα δρόμου» οι πληρωμές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που απομένουν, να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον αυτό επιτευχθεί, η προσδοκία είναι ότι οι αγρότες θα βάλουν την… όπισθεν στα τρακτέρ και τα μπλόκα θα διαλυθούν.

Ωστόσο κανείς δεν βάζει στοίχημα ως προς αυτό, καθώς ακόμη και αν γίνουν οι πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν θέσει μια σειρά αιτημάτων που ζητούν να ικανοποιηθούν. Από πρωτοβουλίες κατά του υψηλού κόστους παραγωγής αλλά και για τη στήριξη τους απέναντι στην επιδημία της ευλογιάς στα ζώα τους, ως και θέμα των σωρευμένα χρεών που τους δυσκολεύουν.

Το Plan b’ και ο όρος της κυβέρνησης

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και ένα Plan b’ για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, εφόσον χρειαστεί. Στο τραπέζι έχει συζητηθεί συγκεκριμένα, η επέκταση για ένα έτος, του φθηνού αγροτικού ρεύματος ή η επιστροφή του φόρου του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το προαπαιτούμενο που θέτει η κυβέρνησης είναι να αποφευχθούν από την πλευρά των αγροτών ακραίες ενέργειες και μπλόκα στους παρακαμπτήριους δρόμους των εθνικών οδών και σε κρίσιμες υποδομές.