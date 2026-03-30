ΝΔ: Αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας της Τετάρτης το προσυνέδριο στο Ηράκλειο

Αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας της Τετάρτης (31.03.2026) το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης, στις εργασίες του οποίου θα έδινε το παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απόφαση για την αναβολή του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ελήφθη εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2026, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης επαναπρογραμματίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.