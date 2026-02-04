Πολιτική

ΝΔ: Με ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στη Χίο ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος στα Ιωάννινα, παρουσία Μητσοτάκη

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ/EUROKINISSI)

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 θυμάτων του ναυαγίου στη Χίο, ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (04.02.2026) προσυνεδριακός διάλογος, στα Ιωάννινα, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχει θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» και διεξάγεται με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Οι εργασίες προσυνέδριου χωρίζονται σε δύο ενότητες: Στο 1ο μέρος, το προσυνέδριο ασχολείται με τη θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή» και στο 2ο μέρος, θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Δείτε live τις εργασίες του προσυνεδριακού διαλόγου: 

 

Κατά την άφιξη του στα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (04.02.2026) από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

