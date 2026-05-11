Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Αυτά είναι τα πόθεν έσχες τους – Τα ακίνητα και τα εισοδήματα που δήλωσαν το 2024

Στη δημοσιότητα αναρτήθηκαν τη Δευτέρα οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024, ενώ όπως είναι αναμενόμενο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές εμφανίζεται το πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι, σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου έτους (χρήση 2023).

Ο πρωθυπουργός πούλησε ένα ομόλογο και το έκανε καταθέσεις και η συζυγός του πούλησε την μονοκατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε κληρονομία από τον πατέρα της και τα χρήματα τα μετέφερε σε λογαριασμό σε τράπεζα της Ελβετίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.728,84 ευρώ. Εισοδήματα από ακίνητα 10.700 ευρώ. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 95,29 ευρώ και εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισοδήματα 56,75 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, δηλώνει κατά την χρήση του 2024 σε μετοχές και επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κ.λ.π ) το ποσό αποτίμησης των 3.108,9 ευρώ ( από χρεόγραφα Ισόβια ασφάλισης ζωής). Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 8.113,46 ευρώ και 21.532,39 δολάρια ΗΠΑ με χειριστή μερίδας της Εθνική Τράπεζα.

Εκποίησε επίσης ομόλογα αποτίμησης αξίας 500.000 ευρώ της Ηellenic T- Bill (που τα μετάφερε σε τραπεζικό του λογαριασμό). Δεν έχει θυρίδα. Σε τραπεζικές καταθέσεις συνολικά είχε το ποσό των 575.208,56 ευρώ και 419,44 δολάρια ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες ) από προηγούμενες χρήσεις.

Στην κατοχή του έχει από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά ΙΧ , ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών. Παράλληλα συνέχισε να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%.Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 6.100,52 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Η δήλωση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Από την πλευρά της, η σύζυγός του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε έσοδα από ακίνητα 40.000 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο) ύψους 94.707 ευρώ. Εισόδημα 875.842 ευρώ από εκποίηση ακινήτου κληρονομίας από τον πατέρα της . Καθώς έχει δηλώσει και 0,11 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Κατέχει, επίσης, από προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αποτίμησης 41.437,96 ευρώ και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλιση ζωής) συνολικού ύψους 1.868 ευρώ . Διατηρεί δύο θυρίδες σε ελληνική τράπεζα.

Σε καταθέσεις, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει στην γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE αποταμίευση ποσού 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ και 1.830,49 ευρώ από προηγούμενα έτη. Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER έχει τρεχούμενο λογαριασμό 1.292.566,28 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών (576.622) και εισόδημα που απέκτησε από την εκποίηση ακινήτου από κληρονομία (715.934) . Κατέχει επίσης, στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 183,29 ευρώ . Στην τράπεζα Πειραιώς έχει τρείς λογαριασμούς, έναν μαζί με τρίτους ύψος 890 ευρώ, έναν μηδενικό και έναν με κατάθεση ύψους 98.543,52 ευρώ (από εισόδημα έτους 85.438,53 ευρώ, προσαυξημένος κατά 13.104,99 ευρώ λόγω καταβολής αμοιβών ΔΣ προηγούμενων χρήσεων. ύψους Κατέχει επίσης δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο σε ελληνική τράπεζα. Επιλέον, έχει καταθέσεις σε διάφορους λογαριασμούς σε ελληνική τράπεζα συνολικού ύψους 2.122 ευρώ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη έχει 8 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Αττική και Νότιο Αιγαίο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (μια μονοκατοικία η οποία είναι αυτή που εκποιήθηκε). Έχει στην κατοχή της, ένα επιβατηγό ΙΧ 2.495 κυβικών από προηγούμενα έτη.

Έχει συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις σε καταναλωτικό δάνειο ύψους υπόλοιπου οφειλής 21.920,63 ευρώ. Ένα δάνειο σε στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο υπόλοιπο οφειλής 818.744ευρώ και υπόλοιπο οφειλής από πιστωτική κάρτα 8.158,47 ευρώ.