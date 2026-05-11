Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη: Όλα όσα δήλωσε το 2024

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο δεύτερο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση - Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων»
Εισοδήματα που ανέρχονται στα 58.042,01 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024. 

Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ο ίδιος δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Μάλιστα, το 2024 φαίνεται πως αγόρασε μονοκατοικία στη Σέριφο περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, έναντι 120.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα αυτοκίνητο 1.598 κυβικών.

Η δήλωση Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

