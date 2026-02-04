Πολιτική

ΝΔ: Θέσεις «μάχης» με στόχο τη συσπείρωση – Το μήνυμα Μητσοτάκη και ο «πονοκέφαλος» λόγω Τσίπρα και Καρυστιανού

Η συσπείρωση της ΝΔ, η οποία σήμερα κυμαίνεται στο 56%, είναι το μεγάλο στοίχημα για την Πειραιώς
Το κτήριο της Νέας Δημοκρατίας
Το κτήριο της Νέας Δημοκρατίας / EUROKINISSI
Ευαγγελία Τσικρίκα

Ανεβάζει ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία και ανασυντάσσει δυνάμεις με ορόσημο τις εθνικές εκλογές του 2027. Εν όψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου στις 15 με 17 Μαΐου, ξεκινά σήμερα στα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία, με την παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ως θεματική ενότητα την κοινωνική πολιτική (Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή), όπως αντίστοιχα, θεματικές θα υπάρχουν και στους προσυνεδριακούς διαλόγους που θα οργανωθούν τους επόμενους τρεις μήνες και σε άλλες πόλεις της χώρας, με στόχο η κυβέρνηση να επικοινωνήσει το μεταρρυθμιστικό της έργο σε όλο του το φάσμα.

Με βασικό πρόταγμα ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019», ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει «άνοιγμα» στους ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν είτε προς τη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων, είτε σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, κι ενώ πάντα η επιδίωξη είναι η διείσδυση και στον χώρο του κέντρου.

Ανοιχτό «παράθυρο» για κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή

Οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία εντείνεται και από την αναμονή των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρωθυπουργός, παρ’ ότι πιστεύει στην αναγκαιότητα να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις πρώτες κάλπες του 2027.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του στον ΣΚΑΙ: «Διεκδικώ την αυτοδυναμία και αυτό θα εξακολουθώ να λέω μέχρι τέλους (…). Αλλά, από εκεί και πέρα, θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της κάλπης. Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης, «πετώντας» ουσιαστικά «το γάντι» στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο στόχος της συσπείρωσης

Η τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha, αποτυπώνει το εκλογικό σώμα να βρίσκεται σε αναμονή.

Η συσπείρωση της ΝΔ, η οποία σήμερα κυμαίνεται στο 56%, είναι το μεγάλο στοίχημα για την Πειραιώς, καθώς αν δεν αυξηθεί, και υπό την πίεση των κομμάτων από τα δεξιά αλλά και από την Μ. Καρυστιανού, εκτιμάται ότι η «γαλάζια» παράταξη κινδυνεύει να διολισθήσει και στο 25%.

Η εικόνα του πολιτικού σκηνικού σήμερα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται μεταξύ του 22,5% με 24% και με την αναγωγή το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ του 27,5% με 28,5%, κι ενώ ο πήχης για την αυτοδυναμία είναι το 38,5%.

Με τα σημερινά δεδομένα, το ΠΑΣΟΚ δίνει «μάχη» για την δεύτερη θέση. Συγκεντρώνει ποσοστό 10,5%, έχοντας χάσει σχεδόν 1 μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση, τον Δεκέμβριο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,4% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%. Είναι το μόνο κόμμα που αυξάνει το ποσοστό του, και συγκεκριμένα κατά 1,6 μονάδες.

Στην πέμπτη θέση καταγράφεται το ΚΚΕ με 7,1% και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει «καταρρεύσει» στο 3,7%.

Κοντά στο όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή αποτυπώνεται η Φωνή Λογικής με 2,8% και ακολουθούν το Μέρα25 με 2,6%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.

Η ίδια δημοσκόπηση αποτυπώνει διπλασιασμό του ποσοστού των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα (από 4,2% «εκτοξεύτηκε» στο 8,8%) με τους αναποφάσιστους να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 18,4%.

«Καταλύτης» τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Καταλύτης στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού θα είναι τα υπό ίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, με τα οποία φέρεται να «φλερτάρουν» 1 στους 3 ψηφοφόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 18% δηλώνει ρητά ότι θα ψηφίσει νέο κόμμα με το ποσοστό να αυξάνεται από την «δεξαμενή» όσων δηλώνουν ότι είναι πιθανόν (σε ποσοστό 23%) να επιλέξουν ένα νέο κόμμα.

Το νέο κόμμα του Α. Τσίπρα αποτυπώνεται να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από το 5,5% έως το 11,5%, και της Μ. Καρυστιανού από 9,4% έως 18,2%.

