Νέα Δημοκρατία: Live οι εργασίες του προσυνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη για την «Ασφαλή Ελλάδα», συζήτηση Μητσοτάκη με πολίτες και ειδικούς

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026
Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μάρτιο του 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο επόμενος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, με πάνελ υπουργών και δεύτερο μέρος αφιερωμένο σε θεματική συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κρίσιμων πεδίων της καθημερινής ασφάλειας.

Στο δεύτερο μέρος της διοργάνωσης θα υπάρξει συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο πρώτο μέρος προβλέπεται πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

