Νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τους συνέδρους της Κρήτης

Βαθαίνει η εσωκομματική ένταση στο ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου, με τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας να εξελίσσεται σε πεδίο σύγκρουσης για τον τρόπο εκλογής και την κατανομή των συνέδρων, καθώς η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένει στο μοντέλο που είχε εφαρμοστεί και την προηγούμενη φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέλη του οργάνου παραδόθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης τρισέλιδο κείμενο –παρότι υπήρχε δέσμευση να αποσταλεί νωρίτερα– στο οποίο αποτυπώνεται η επιλογή των συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη να γίνει η κατανομή των συνέδρων όχι με βάση το μητρώο μελών, αλλά βάσει της εκλογικής επίδοσης του ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια, τόσο στις εθνικές κάλπες όσο και στις ευρωεκλογές. Η μεθοδολογία αυτή έχει ήδη προκαλέσει ενστάσεις, καθώς –όπως επισημαίνεται από κομματικά στελέχη– μπορεί να οδηγήσει σε αναλογικά μεγαλύτερη εκπροσώπηση περιφερειών σε σχέση με την Αθήνα, εξέλιξη που έχει αναδειχθεί ως προβληματική από διαφορετικές πλευρές στο εσωτερικό του κόμματος.

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο αυτή – για «αλγόριθμο», όπως είχε γράψει το newsit.gr, είχε κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας– μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα. «Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές», αναφέρεται στο κείμενο.

Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο επισημαίνονται και άλλα θέματα σχετικά με τον «οδικό χάρτη» προς το Συνέδριο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνέδρων αναμένεται να προσεγγίσει τους 3.800 –περίπου 3.500 από τις τοπικές οργανώσεις, μαζί με συνέδρους από τις οργανώσεις του απόδημου, καθώς και εκπροσώπους του συνδικαλιστικού χώρου και των επιστημονικών φορέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στο προηγούμενο Συνέδριο. Η εκλογή των συνέδρων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, με την ευθύνη της διαδικασίας να αναλαμβάνει η ΕΔΕΚΑΠ, η οποία –όπως επισημαίνεται– θα κινηθεί βάσει του καταστατικού.