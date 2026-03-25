Νικήτας Κακλαμάνης για 25η Μαρτίου: Η μεγαλύτερη τιμή στους ήρωες του ’21 είναι η συνέχεια του έργου τους

Ο πρόεδρος της Βουλής καλεί σε μνήμη, ευθύνη και ενότητα, τονίζοντας ότι το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει επίκαιρο σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Μήνυμα με αναφορές στη διαχρονική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και στην ευθύνη της σημερινής γενιάς απέναντι στην ιστορία απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Όπως επισημαίνει, 205 χρόνια μετά την έναρξη του Αγώνα, η χώρα την 25η Μαρτίου τιμά έναν λαό που «τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια». Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες του 1821, «με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση», απέδειξαν πως η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη.

Στο μήνυμά του τονίζει ακόμη ότι οι θυσίες και οι αγώνες των αγωνιστών της Επανάστασης έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους και καθόρισαν την πορεία του έθνους. Παράλληλα, συνδέει τα διδάγματα του 1821 με τις σύγχρονες συνθήκες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και άλλων προκλήσεων.

«Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής, καλώντας σε ενότητα και επίγνωση της ιστορικής ευθύνης. Όπως σημειώνει, «το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

