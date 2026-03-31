Νικήτας Κακλαμάνης σε ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας: Χάλασε ο κόσμος για 40 ημέρες;

Στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ότι παραβιάζεται ο Κανονισμός της Βουλής εάν δεν διεξαχθεί έως την Παρασκευή (03.04.2026) η προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου με τα Πρακτικά της ΔτΠ αλλά και με την κοινοβουλευτική παράδοση και Ιστορία, απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης την Τρίτη (31.03.2026).

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης, επικαλούμενος τα Πρακτικά της ΔτΠ της Πέμπτης 19 Μαρτίου είπε πως όταν συζητήθηκε το πρόγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων ανέφερε στον Γενικό Γραμματέα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μπιάγκη ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ερχόμενη εβδομάδα έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Η μία αφορά τη Βουλή και η άλλη εσάς, εννοώ το ΠΑΣΟΚ. Την Τρίτη και την Τετάρτη είναι αργία, λόγω της 24ης και 25ης Μαρτίου Στις 27 Μαρτίου ξεκινάει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και αφήνω την ημέρα αυτή κενή (εν. εργασιών της Βουλής). Ελπίζω να συμφωνείτε».

Ο κ. Μπιάγκης απάντησε πως «βεβαίως και συμφωνούμε» και ο πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε: «Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι έχει έρθει πρόταση από το Μαξίμου για να γίνει στις 27 του μήνα η εκτός Ημερήσιας Διάταξη συζήτηση που έχει ζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές. Μόλις, όμως, υπενθύμισα στο Μαξίμου ότι ξεκινάει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αυτομάτως ο πρωθυπουργός είπε: ”Όχι, οκέι, θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, πότε μπορεί να μπει”. Άρα, οι πέντε από τις επτά ημέρες της επόμενης εβδομάδας είναι off».

Ο πρόεδρος της Βουλής, μάλιστα σχολίασε ότι «εάν για κάτι θα μπορούσε κανείς να με εγκαλέσει για παραβίαση του ΚτΒ είναι ότι ακολούθησα την κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει την ημέρα διεξαγωγής συνεδρίων κομμάτων να μην υπάρχει κοινοβουλευτικό έργο. Κάτι που δεν αναφέρεται στον ΚτΒ αλλά υπάρχει θα λέγαμε ως εθιμικό κοινοβουλευτικό δίκαιο… αλλά όχι και γιατί το σεβάστηκα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;»

Ο κ. Κακλαμάνης παράλληλα, υπενθύμισε ότι δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει μία υπέρβαση των 30 ημερών που αναφέρει ο ΚτΒ από την ημέρα κατάθεσης μιας πρότασης διεξαγωγής προ ημερησίας συζήτηση από τη διεξαγωγή της.

Yπενθύμισε ότι το 2016 επί προεδρίας Νίκου Βούτση, η ΝΔ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση είχε καταθέσει αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας συζήτηση για την Παιδεία την 01/08/2016 και αυτή έγινε στις 28/09/2016. Επίσης και πρόσφατα, η προ ημερησίας συζήτηση για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών επί προεδρίας Κωνσταντίνου Τασούλα έγινε μετά από 39 ημέρες αναμένοντας τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να καταθέσουν όλα όσα ήθελαν τις προτάσεις που είχαν προαναγγείλει ότι θα καταθέσουν.

«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους πως παρά την προσπάθειά του «δεν έχει καταστεί δυνατό» να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι η σχετική συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά στις 16 Απριλίου, παρότι ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση για τις 17 του ίδιου μήνα.

Ο γενικός γραμματέας της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος πάντως έχει επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μπιάγκη και έχει ενημερώσει σχετικά αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη Διάσκεψη των προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη.