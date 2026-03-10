Πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης: Στην Κύπρο στις 20 Μαρτίου ο πρόεδρος της Βουλής, σε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού

Εγκαινιάζοντας την έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ» στο Καπνεργοστάσιο, μίλησε για πράξη αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό και προανήγγειλε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη Λευκωσία
Νικήτας Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μήνυμα ιστορικής μνήμης και έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό εξέπεμψε το απόγευμα της Τρίτης (10.03.2026) ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εγκαινιάζοντας την έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ», η οποία παρουσιάζει την ιστορία της Πράσινης Γραμμής που από τις 30 Δεκεμβρίου 1963 χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα επισκεφθεί την Κύπρο στις 20 Μαρτίου 2026, σε μια κίνηση που, όπως ανέφερε, έχει υψηλό συμβολισμό και αποτυπώνει τη σταθερή συμπαράσταση της Ελλάδας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε την έκθεση για την Κύπρο όχι μόνο πολιτιστική δράση, αλλά και «πράξη ιστορικής συνείδησης και αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό», σημειώνοντας ότι η Πράσινη Γραμμή μετέτρεψε τη Λευκωσία, τη μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε «πληγωμένο και διχασμένο σώμα», το οποίο εξακολουθεί να φέρει το τραύμα του διαχωρισμού και να αναζητεί τη δυνατότητα επανένωσης.

Επικαλούμενος τη συγκλονιστική περιγραφή του Κώστα Μόντη στις «Στιγμές εισβολής», ο πρόεδρος της Βουλής στάθηκε ιδιαίτερα στο ανθρώπινο αποτύπωμα της διαίρεσης, λέγοντας ότι η έκθεση, μέσα από φωτογραφίες, αρχειακά τεκμήρια, προφορικές μαρτυρίες και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, δεν συνιστά απλώς μια ιστορική αφήγηση αλλά «κατάθεση ψυχής». Όπως τόνισε, η Πράσινη Γραμμή δεν είναι μόνο ένα γεωγραφικό όριο, αλλά «μια τομή στον χρόνο», που συμπυκνώνει τις κλειστές πόρτες, τις σφραγισμένες περιουσίες, τις οικογένειες που χωρίστηκαν και τις μνήμες που έμειναν μετέωρες, μαζί όμως με την αντοχή και την αξιοπρέπεια όσων έμαθαν να ζουν με το τραύμα χωρίς να παραιτούνται από την ελπίδα.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επανέλαβε επίσης τη σταθερή συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο, παραπέμποντας και στην πρόσφατη επικοινωνία του με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Καμία διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να ακυρώσει τη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προσδοκία της ειρήνης», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην επικείμενη μετάβασή του στη Λευκωσία στις 20 Μαρτίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «χειρονομία υψηλού συμβολισμού», ώστε να καταδειχθεί ότι, πέρα από τις κυβερνήσεις, και οι δύο λαοί, όπως εκπροσωπούνται από τα Κοινοβούλιά τους, βρίσκονται σε πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Βουλής, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε ακόμη στην έκθεση «Κύπρος 1974 – Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», καθώς και στην επικείμενη παρουσίαση της εικαστικής εγκατάστασης «Women’s Gaze of War: Ο πόλεμος με τα μάτια της». Κλείνοντας, συνεχάρη τους επιμελητές για την επιστημονική τους επάρκεια και την ευαισθησία με την οποία συγκρότησαν την έκθεση, τονίζοντας ότι η διατήρηση της μνήμης δεν αντιστρατεύεται τη συμφιλίωση, αλλά αποτελεί προϋπόθεσή της.

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης, η υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασιλική Κασσιανίδου, ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη Αναστάσιος Π. Λεβέντης, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου.

Η έκθεση φιλοξενείται στον ιστορικό χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου, με τη στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας, ενώ διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

