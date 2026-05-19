Σωκράτης Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές σε ένα ενωτικό σχήμα – Να συγκλίνουν οι πορείες με τον Τσίπρα

Σχετικά με τη διαγραφή Πολάκη και την ανάρτηση του σημείωσε πως είναι προσβλητική και αήθης η δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Μόλις λίγες ώρες μετά τη διαγραφή Παύλου Πολάκη και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Σωκράτης Φάμελλος άνοιξε τα χαρτιά για όλα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ErtNews, πως η «δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης με κανένα στοιχείο αλήθειας» αναφερόμενος στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Ήταν ένα έντονο θέμα πολιτικής παραβίασης ασύμβατο με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ».

 

Αναφερόμενος στην πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος δήλωσε κατηγορηματικά ότι: «Απορρίπτω κάθετα την πρόταση Χατζησωκράτη, είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες».

 

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του αλλά και γενικότερα τις ζυμώσεις στην Αριστερά σημείωσε πως είναι κρίσιμο να υπάρξουν ανασυνθέσεις, «νέα σχήματα και ένα ευρύ προσκλητήριο» προς την κοινωνία για να «φύγει αυτή η κυβέρνηση» και να «αλλάξει το πολιτικό σκηνικό» λέγοντας πως: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα».

«Σε αυτή την πρωτοβουλία κανείς δεν περισσεύει» συμπλήρωσε και σημείωσε πως οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα πρέπει να συγκλίνουν: «Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Έχω πει – και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι – ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επείγει η ενωτική διέξοδος».

