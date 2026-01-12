Συμβαίνει τώρα:
Νικόλας Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά

«Μέχρι στιγμής πρόσωπα και πολιτικές χρειάζονται προσαρμογή» είπε ο διαγραφέντας από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής
Ο Νικόλας Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο
Ο Νικόλας Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Τα σενάρια που τον φέρουν να συμμετέχει στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά».

Μιλώντας σήμερα (12.01.2026) στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και προσώπων, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποκλείουν τα άκρα. «Μέχρι στιγμής πρόσωπα και πολιτικές χρειάζονται προσαρμογή», ανέφερε Ερωτηθείς ειδικότερα για τα κόμματα που συγκροτούνται υπό τους Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι δεν απορρίπτει ούτε προεξοφλεί καμία συμμετοχή, παραπέμποντας εμμέσως στην ανάγκη σαφούς πολιτικού στίγματος και υπέρβασης των άκρων.

Νικόλας Φαραντούρης: «Σκοπεύω να εξαντλήσω τη θητεία μου»

Όσον αφορά τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Σκοπεύω να την εξαντλήσω», εκτός κι αν αλλάξει το πρόγραμμά του από αλλαγές, που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Αν κρίνει ότι είναι σημαντικότερο να δώσει τη μάχη από το εθνικό κοινοβούλιο, θα βγει και θα το πει «Ένας δραστήριος ευρωβουλευτής μπορεί να θεραπεύσει τα συμφέροντα της χώρας του. Δεν πήγα στην πολιτική για να βγάλω μια συνταξούλα. Αν ήθελα, μια χαρά είχα», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Τι είπε για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προ ημερών που «οδήγησαν» στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε ότι η απορία του «εστιάζεται στις αποφάσεις της ηγεσίας και όχι στις θέσεις των αγαπημένων μου συνοδοιπόρων». «Τα σημαντικά είναι η ερώτηση που κατέθεσα για τα κόκκινα δάνεια, τα funds κλπ και όχι οι διαγραφές», επεσήμανε.

