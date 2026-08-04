Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης από τη Βοιωτία: «Να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές, κάλεσε την κυβέρνηση να επιταχύνει τις αποζημιώσεις και έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
Ανδρουλάκης, Βοιωτία
Σε πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Βοιωτίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ ΠΑΣΟΚ / EUROKINISSI)
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Στις περιοχές της Βοιωτίας που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς που είδαν τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι καταγραφές των ζημιών και η καταβολή των αποζημιώσεων.

Από τη Βοιωτία, όπου η φωτιά άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας, ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα. «Θα παρακολουθούμε στενά, και ο Γιώργος Μουλκιώτης που είναι ο βουλευτής μας εδώ, ώστε να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις για να συνεχίσει η οικονομική ζωή της περιοχής και να μην είναι αυτή η καταστροφή ένας ακόμη λόγος να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι», δήλωσε.

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στους ελαιώνες της περιοχής, που αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί προϋπόθεση για να διατηρηθεί ζωντανή η τοπική οικονομία.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να είναι άλλοθι»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να υποκαθιστά την προετοιμασία και την πρόληψη.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, στην πρόληψη και τη γρήγορη παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας ότι το προσωπικό του γερνά και χρειάζεται ουσιαστική στήριξη.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα γερασμένο σώμα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες μας. Πάνε το πρωί στη δουλειά και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτείται ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και εκσυγχρονισμός των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

«Πρέπει να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα. Πρέπει το κράτος να εκσυγχρονιστεί, να εκσυγχρονιστούν και να αποκεντρωθούν οι μηχανισμοί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Ανδρουλάκης στην Βοιωτία
Σε πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Βοιωτίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ ΠΑΣΟΚ / EUROKINISSI)

Τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Ψάθα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Η σκέψη μας είναι, πρώτα απ’ όλα, στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους, παλεύοντας μέσα στις φλόγες. Δεν είναι η ώρα φθηνών αντιπαραθέσεων», σημείωσε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. «Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, ζήτησε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πόρων που έχουν διατεθεί μέσω των προγραμμάτων ΑΙΓΙΣ και Antinero, καθώς και η επιχειρησιακή αξία των εναέριων μέσων που μισθώνονται κάθε αντιπυρική περίοδο.

«Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση», κατέληξε.

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