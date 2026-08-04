Στους πυροσβέστες στα Βίλια ο Στέφανος Κασσελάκης: «Τώρα είναι η ώρα και της βοήθειας και των ευθυνών»

Στα Βίλια, όπου συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές, βρέθηκε την Τρίτη (04.08.2026) ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την αποστολή των Δημοκρατών που μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών. Ο πρόεδρος του κόμματος συνδύασε την παρουσία του με μηνύματα αλληλεγγύης προς όσους επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, αλλά και με αιχμές κατά της πολιτείας για τη διαχείριση της κρίσης.

Από τα Βίλια, με φόντο τις μεγάλες φωτιές, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι η στήριξη προς τους πυροσβέστες και τους πληγέντες δεν αναιρεί την ανάγκη αναζήτησης πολιτικών ευθυνών. «Τώρα είναι ο χρόνος και για τις ευθύνες και για να βοηθήσουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και ο δημόσιος έλεγχος της κρατικής δράσης πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση των Δημοκρατών, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης των πυρκαγιών οργανώθηκε κινητοποίηση για τη συγκέντρωση και αποστολή νερών, τροφίμων, αναψυκτικών, φαρμάκων για εγκαύματα και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα.

Όπως αναφέρεται, κλιμάκιο του κόμματος από τον Πειραιά μετέφερε αρχικά προμήθειες στους περίπου 420 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα Βίλια, ενώ ακολούθησε δεύτερη αποστολή με τη συμμετοχή του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη.

Στέφανος Κασσελάκης: «Η αλληλεγγύη δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη»

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των Δημοκρατών ευχαρίστησε τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς.

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«Υπερήφανος για τις δημοκράτισσες και τους δημοκράτες που σήμερα και χθες έχουν κινητοποιηθεί να συγκεντρώσουμε πολλά βασικά αγαθά, τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις φωτιές και τα ζώα και τις οργανώσεις που τα στηρίζουν», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προσφορά προς τους πυρόπληκτους δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι για την απουσία πολιτικής λογοδοσίας.

«Δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό όλοι μας, που μπορούμε, να προσφέρουμε και να στηρίξουμε. Αλλά υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας και ποτέ δεν είναι αργά για να λέμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Όχι, τώρα είναι ο χρόνος και για τις ευθύνες και για να βοηθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές στις ανεμογεννήτριες

Κατά τη μετάβασή του στα Βίλια, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στις ανεμογεννήτριες που, όπως είπε, βρίσκονται σε καμένες εκτάσεις στα Δερβενοχώρια, συνδέοντας το ζήτημα με την ανάγκη προστασίας των δασών.

«Οι Δημοκράτες, στην επόμενη Βουλή και στην επόμενη κυβέρνηση, θα παλέψουμε να ξηλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει πάνω σε καμένα. Είναι ζήτημα πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα δάση μας θα ξαναγίνουν δάση», δήλωσε.

«Μας δίνει δύναμη»

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών συνομίλησε και με πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το έργο τους.

«Ένα απλό ευχαριστώ θέλαμε να σας πούμε και τη στήριξή μας», τους είπε, με έναν από τους πυροσβέστες να απαντά:

«Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας, που για άλλη μία φορά μας σκεφτήκατε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και υλικά και ηθικά. Αυτό μας δίνει δύναμη».

Οι Δημοκράτες γνωστοποίησαν ότι η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης συνεχίζεται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Περιστέρι, καθώς και στις κατά τόπους οργανώσεις, με στόχο τη συνέχιση της στήριξης προς τους πυρόπληκτους, τους πυροσβέστες και τους