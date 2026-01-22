Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Σαφή προειδοποίηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα αμερικανική πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια απηύθυνε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) που πραγματοποιήθηκε σήμερα (22.01.2026).

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η «νέα επεκτατική πολιτική» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια εμπειρία που, όπως σημείωσε, η Ελλάδα γνωρίζει εδώ και δεκαετίες: την απειλή που μπορεί να προέρχεται ακόμη και από κράτη-μέλη της ίδιας συμμαχίας. «Τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Γι’ αυτό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν δηλώνοντας παρόντες το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι η συνέχιση «παράλληλων μονολόγων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί σε στρατηγικό αδιέξοδο, με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες για όλους, και τόνισε την ανάγκη ενιαίας στάσης στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στην ατζέντα της συνάντησης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
70
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αυτοψία Φάμελλου στη Γλυφάδα: «Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης, η ασφάλεια από τις πλημμύρες απαιτεί πολιτικές επιλογές»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπανικολάου, για τα έργα αποκατάστασης
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στη Γλυφάδα
Μήνυμα Πλεύρη από τη Λευκωσία για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική - Έμφαση σε σύνορα, αποτροπή και επιστροφές
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς το τελευταίο πεντάμηνο οι ροές μειώθηκαν κατά περίπου 13.000 άτομα
Μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo