Νίκος Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»

Σαφή προειδοποίηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα αμερικανική πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια απηύθυνε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) που πραγματοποιήθηκε σήμερα (22.01.2026).

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η «νέα επεκτατική πολιτική» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια εμπειρία που, όπως σημείωσε, η Ελλάδα γνωρίζει εδώ και δεκαετίες: την απειλή που μπορεί να προέρχεται ακόμη και από κράτη-μέλη της ίδιας συμμαχίας. «Τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Γι’ αυτό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν δηλώνοντας παρόντες το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι η συνέχιση «παράλληλων μονολόγων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί σε στρατηγικό αδιέξοδο, με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες για όλους, και τόνισε την ανάγκη ενιαίας στάσης στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στην ατζέντα της συνάντησης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.