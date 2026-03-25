Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης για 25η Μαρτίου: Χρέος μας να διατηρήσουμε τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το μήνυμα της Επανάστασης του 1821 με την ανάγκη για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο διαχρονικό αποτύπωμα της Επανάστασης του 1821 και στην ευθύνη της σημερινής γενιάς απέναντι στις αξίες που ενέπνευσαν τον Αγώνα στάθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωσή του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την 25η Μαρτίου «ψυχή του Ελληνισμού», υπογραμμίζοντας ότι η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα με παγκόσμια απήχηση: ότι ένας λαός μπορεί, με βαθιά πίστη στον αγώνα του, να υπερνικήσει ακόμη και έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι οι Έλληνες οραματίστηκαν από την πρώτη στιγμή ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό, κάτι που –όπως ανέφερε– αποτυπώνεται και στα τρία επαναστατικά συντάγματα.

 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση εκείνης της παρακαταθήκης με τα σημερινά ζητούμενα, τονίζοντας ότι «έχουμε χρέος» να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως ζητούμενο μια Ελλάδα «με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη», με ισχυρούς θεσμούς, ποιοτική δημοκρατία και μια κοινωνία «με υψηλές προσδοκίες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo